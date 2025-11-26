廉世彬疑遭韓籍經紀人騷擾 樂天：給予支持與關懷

台北市 / 綜合報導

樂天桃猿「韓籍三本柱」廉世彬、禹洙漢、河智媛，今年加盟球團為樂天女孩增添亮點，但卻傳出廉世彬疑似長期遭韓籍黃姓經紀人騷擾，而飽受身心折磨，但為了工作也只能忍耐，目前台灣經紀人表示還在瞭解狀況，至於所屬球團樂天桃猿則回應，未來會持續和世彬的台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予必要的支持與關懷。

在鏡頭前賣力跳起應援舞蹈，樂天女孩韓籍三本柱河智媛、禹洙漢、廉世彬，在台灣擁有超高人氣，不過卻在續約之際爆出性騷擾疑雲，週刊報導，廉世彬疑似長期遭到韓籍黃姓經紀人騷擾，在她出席活動時，這名經紀人不只時常近距離緊貼著廉世彬，甚至有意無意肢體碰觸，在私下相處時更變本加厲，儘管廉世彬多次反映，但經紀人依舊故我，讓她感到身心不適。

廣告 廣告

廉世彬在台經紀人高偉凱說：「據我們的了解，其實這位經紀人其實他就是黏世彬黏比較緊，那有沒有一些逾矩的部分，其實我需要跟世彬確認一下。」據傳該名韓籍經紀人，從2024年開始在台灣經營韓籍啦啦隊的經紀工作，一開始是與中信兄弟合作，包括邊荷律、李丹妃都在他的旗下，但沒多久就傳出讓女孩們感覺不舒服，讓他被中信兄弟解約。

而針對性騷擾爭議，樂天球團表示十分重視女孩的身心健康，未來也會持續和世彬的台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予必要的支持與關懷，根據了解，廉世彬目前分別簽了三張經紀約，跟黃姓經紀人簽下的合約，期滿之後將不再續約，之後預計只保留台灣的經紀約，至於和球團的合約還在洽談當中。

原始連結







更多華視新聞報導

廉世彬.禹洙漢.河智媛加盟！ 樂天韓援三本柱亮相

「樂天三本柱」化身壽司師傅 韓職啦啦隊員體驗外送

廖峻剛出院遭廠商追討500萬 經紀人：溝通協調中

