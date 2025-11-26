廉世彬疑遭韓籍經紀人騷擾 樂天：給予支持與關懷

台北市 / 綜合報導

樂天桃猿「韓籍三本柱」廉世彬、禹洙漢、河智媛，今年加盟球團為樂天女孩增添亮點，但卻傳出廉世彬疑似長期遭韓籍黃姓經紀人騷擾，而飽受身心折磨，但為了工作，也只能忍耐，不過對此黃姓經紀人否認性騷擾，並強調外界傳言並非事實，而廉世彬的台灣經紀人表示還在瞭解狀況，至於所屬球團樂天桃猿則回應，未來會持續和世彬的台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予必要的支持與關懷。

在鏡頭前，賣力跳起應援舞蹈，樂天女孩韓籍三本柱，河智媛禹洙漢廉世彬，在台灣擁有超高人氣，不過卻在續約之際，爆出性騷擾疑雲。週刊報導，廉世彬疑似長期遭到韓籍黃姓經紀人騷擾，在她出席活動時，這名經紀人不只時常近距離緊貼著廉世彬，甚至有意無意肢體碰觸，在私下相處時更變本加厲，儘管廉世彬多次反映，但經紀人依舊故我，讓她感到身心不適。

回顧今年5月，廉世彬宣布罹患耳石脫落，需要治療，因此暫停工作半個月，但如今回頭看，引發外界聯想是否與長期受到騷擾有關，廉世彬在台經紀人高偉凱說：「據我們的了解，其實這位經紀人其實他就是黏世彬黏比較緊這樣啦，那有沒有一些逾矩的部分，其實我需要跟世彬確認一下。」

廉世彬的台灣經紀人話說得保守，但他曾在個人社群發文怒嗆，文中提到人家當你是變態，還說麻煩離台灣遠一點，網友認為似乎與此事脫不了關係，而疑似被點名的韓籍經紀人，從2024年開始，在台灣經營韓籍啦啦隊的經紀工作，一開始是與中信兄弟合作，包括邊荷律、李丹妃都在他的旗下，但沒多久就傳出讓女孩們感覺不舒服，讓他被中信兄弟解約。

不過黃姓經紀人接受網路媒體採訪時，全面否認性騷擾，認為自己被捲入不實爆料，是被抹黑，而樂天球團則表示，十分重視女孩的身心健康，未來也會持續和世彬的台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予，必要的支持與關懷。

根據了解，廉世彬目前分別簽了三張經紀約，跟黃姓經紀人簽下的合約，期滿之後將不再續約，之後預計只保留台灣的經紀約，至於和球團的合約，還在洽談當中。

