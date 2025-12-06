廉世彬疑遭騷擾！韓經紀公司聲明「終止合作」曝現況

樂天桃猿啦啦隊韓籍成員廉世彬日前被爆疑似長期被韓籍黃姓經紀人騷擾，但黃姓經紀人堅決否認。而廉世彬所屬的韓國經紀公司IDEA-H 5日宣布與她合約到期，雙方在多次討論後決定終止合作。

廉世彬與韓方經紀公司不續約。（圖／翻攝自廉世彬IG）

經紀公司IDEA-H發出聲明表示與廉世彬合約到期。（圖／翻攝自IDEA-H IG）

IDEA-H 5日在社群平台針對與廉世彬的合作現況發出聲明，稱公司自8月起就與廉世彬展開詳細討論，經過一段時間溝通後，雙方的經紀合約在12月5日到期，公司尊重藝人的意見，因此決定在合約到期時結束合作關係。

聲明內容中也提到廉世彬在工作時總是全力以赴，同時感謝粉絲們的支持，希望大家未來也能夠持續給予她關注與鼓勵。

高偉凱11月26日發文。（圖／翻攝自高偉凱臉書）

據《鏡週刊》報導，廉世彬疑似遭到韓籍的黃姓經紀人長期騷擾，但黃姓經紀人直批相關報導「荒唐又離譜」否認；而廉世彬在台灣所屬的經紀公司協奏曲文創負責人高偉凱後續則在臉書發文，呼籲大家「有時候你以為自己沒有做錯什麼，但只要你的言行超出了別人能承受的範圍、讓對方感到不舒服或被壓迫，那就已經是一種騷擾跟傷害了。尊重，是我們彼此之間最基本、也最重要的底線」。

《中天關心您 | 拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

保護專線：113/ 110

婦女救援基金會：02-2555-8595

現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

