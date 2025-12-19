廉世彬被問「簽約了嗎？」竟洩樂天續約進度 球迷大悅：穩了

廉世彬被問到和樂天簽續約的問題，竟給人充滿信心的答案。（圖／IG@beena._s2）

樂天女孩韓籍成員廉世彬，憑藉可愛臉蛋與個性圈粉無數，即便已經進入棒球休賽季，廉世彬的工作行程依舊滿檔，還成為台灣TPVL職排啦啦隊小魔女的一員，也讓人好奇明年還會不會和樂天女孩續約。對此，廉世彬的一句回答，再次引爆網友討論。

廉世彬19日凌晨突然個人Threads分享近況，說她最近上傳的IG短影音Reels裡，有她久違穿上樂天女孩制服的照片，「好久不見的正裝，好開心啊！」也顯現她似乎非常懷念在樂天女孩的時光。

怎料，樂天桃猿應援團團長山G在底下直球詢問：「妳簽約了咪？」結果廉世彬僅回3個大拇指比讚的貼圖，充滿信心又肯定的回應，瞬間讓樂天球迷們嗨到不行，「穩了」、「恭喜」，紛紛猜測可能已經續約成功。

廉世彬的回答，再次掀起球迷討論。（圖／翻攝Threads@beena._s2）

對此，樂天球團向《中時新聞網》表示，回應和先前一樣，有關樂天女孩合約問題，需等到明年球季開始前才會公布，「因為現在還沒有合約到期，所以都還在談合約的階段」；廉世彬的經紀公司協奏曲文創也說，一切依樂天球團回應為主。

據先前《CTWANT》報導，今年樂天球團找來的廉世彬、禹洙漢與河智媛，因球團內部考量「開源節流」，最終僅廉世彬獲得續留。再加上今年8月，河智媛與禹洙漢所屬的經紀公司「無限夢想」的公司負責人身亡關係，讓兩位人氣女神在台充滿變數，未來「韓援三本柱」可能只剩一人。至於最終名單如何，還有待明年球賽開季前才會出爐。

