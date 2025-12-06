廉世彬被爆遭性騷 身心受創確定與韓「不續約」！
娛樂中心／尤乃妍報導
樂天啦啦隊韓籍女神廉世彬被爆出長期遭受韓籍黃姓經紀人性騷擾，身心受創到需要求助身心科，但經紀人卻矢口否認。韓國經紀公司IDEA-H發出聲明，在經過慎重的考慮與商討之後，決定尊重當事人意願，12月5日起終止與廉世彬的合約。
甜美外型與開朗性格讓廉世彬在台、韓都累積大批粉絲。（圖／翻攝自Instagram@beena. _s2）
韓籍啦啦隊員廉世彬被爆出長期遭受韓籍經紀人黃姓經紀人長期性騷擾，事發於她擔任Rakuten Girls（所屬樂天桃猿）成員期間，她表示，黃姓經紀人曾在多次公開活動中出現「過度貼近、肢體接觸」等行為，甚至還會假藉喝酒為由，闖入廉世彬房間，廉世彬為此身心受創，需要求助身心科。不過，黃姓經紀人堅決否認，並甚為這是「荒唐又離譜」的指控。廉世彬在台經紀人高偉凱則發聲「只要你的言行超出了別人能承受的範圍、讓對方感到不舒服或被壓迫，那就已經是一種騷擾跟傷害了」，樂天球團也發文聲援，提到會在工作範圍內給予必要的關心，也希望粉絲們可以多支持鼓勵。
廉世彬平時敬業認真，合作終止雖然可惜但韓國經紀公司還是選擇尊重個人決定。（圖／翻攝自Instagram@beena. _s2）
廉世彬與韓國經紀公司IDEA-H自8月開始長時間商議，5日公司終於發出聲明，表示雙方將從12月5日終止合作。消息一出後，掀起台韓網友廣泛討論，有的韓國網友捨不得，也有許多網友留言為廉世彬加油打氣，希望能早日走出陰霾「阿彬加油，很希望在台灣還能看到阿彬」、「阿彬直接找台灣的經紀公司簽約吧，一定要留在台灣啊」。
