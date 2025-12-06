廉世彬被爆遭韓籍經紀人性騷！韓方確定不續約 台灣公司回應了

韓國經紀公司確定不和廉世彬續約，不過她在台灣的發展目前不受影響。翻攝廉世彬IG



樂天啦啦隊韓籍三本柱之一的廉世彬，被爆出長期遭韓籍黃姓經紀人性騷擾，身心俱疲，男方則矢口否認。不過韓國經紀公司IDEA-H昨（12/5）發長文表示，經過長時間討論，決定尊重當事人意願，與廉世彬終止合約。

韓國經紀公司 IDEA-H在聲明中指出，8月起就和廉世彬持續商討合約事宜，經過長時間討論，決定尊重藝人想法，自12月5日起正式終止合約，即刻生效，也感謝廉世彬的真誠與努力，希望粉絲們繼續為她加油。

至於IDEA-H不續約後，是否會影響廉世彬在台發展？根據《中時新聞網》報導，廉世彬在台灣的經紀公司「協奏曲文創」回應，藝人在台灣非常適應，目前不會有影響。

回顧事件，知情人士向週刊爆料，韓籍黃男在工作時毫無男女之間的肢體邊界感，他會近距離緊貼著廉世彬，有意無意的肢體碰觸，連球迷都有查覺，私下甚至會毛手毛腳。廉世彬隻身來台工作，原本以為保持距離就好，沒想到狀況沒有改善，她恐慌症發作，必須求診身心科。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

