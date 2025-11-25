廉世彬視李多慧為楷模！效仿來台發展卻碰性騷 「樂天三本柱」續約恐卡關

廉世彬（左圖）受到李多慧（右圖）啟發，才決定來台發展。翻攝IG@beena._s2、le_dahye

「樂天韓援三本柱」明年是否留在台灣受到關注，目前還沒有確切消息指出她們是否會續約樂天，除了廉世彬爆出遭韓籍經紀人長期性騷擾一事之外，其餘兩名成員河智媛、禹洙漢也因經紀公司內部問題導致續約停滯，三人原本備受矚目的組合，如今全數面臨未來不明的局面。

據《鏡週刊》報導，廉世彬目前與樂天桃猿、台灣經紀公司以及韓方公司簽有三方合約，若要順利續約，必須先處理與韓籍黃姓經紀人之間的合約糾紛。知情人士指出，只要與韓方合約問題未解，她與球團的合作恐怕難以繼續。

「樂天三本柱」廉世彬（左起）、禹洙漢、河智媛未來的動向受到關注。李鍾泉攝

事實上，廉世彬來台發展前，父母曾極力反對，擔心遭遇詐騙。她花了兩週時間說服家人，才如願來台，並將成功範例李多慧視為學習對象。她原本在韓國最大的夢想是成為發片歌手，但因機會遲遲未現，去年決定改以啦啦隊身份來台挑戰自己。

今年3月，她與河智媛、禹洙漢正式以「樂天韓援三本柱」之姿加盟球團，亮麗外型迅速吸引廠商注意。三人記者會後立刻接獲工作邀約，更在7月化身老闆娘開設韓式料理快閃店，營業額突破2百萬元，成為樂天啦啦隊最吸金組合。然而如今三人卻各自面臨合約障礙，成員未來動向也陷入僵局。

業界人士指出，韓籍啦啦隊員來台雖然風光亮眼，但因為語言隔閡與制度差異，往往得依賴中間人協助簽約，一旦經紀人或公司出狀況，藝人權益便難以維護。

廉世彬長期遭到經紀人性騷擾。翻攝IG@beena



