廉世彬遭性騷擾！台經紀公司發聲：尊重是最重要的底線

廉世彬的台灣經紀公司負責人高偉凱發文。（圖／翻攝高偉凱臉書）

樂天女孩韓籍成員廉世彬，今（26日）遭媒體爆出被一名韓籍經紀人長期性騷擾，嚴重到廉世彬需求助身心科，掀起粉絲討論。對此，在台經紀公司「協奏曲文創」負責人高偉凱也選在晚間發聲：「尊重，是我們彼此之間最基本、也最重要的底線。」

高偉凱在臉書發出聲明，「性騷擾這件事情我選擇不多作評論，但我想提醒大家：人與人之間的界線，是一種很主觀的感受。有時候你以為自己沒有做錯什麼，但只要你的言行超出了別人能承受的範圍、讓對方感到不舒服或被壓迫，那就已經是一種騷擾跟傷害了。尊重，是我們彼此之間最基本、也最重要的底線。」

面對媒體報導，高偉凱直言，他不想再多作回應，「因為每一篇文字、每一段描述，都可能再次刺傷廉世彬。我們始終希望，她能以那個陽光、親切、帶著熱情的模樣，被大家記住、被大家喜歡。」

「我也非常感謝韓國經紀公司在這一年裡，把世彬帶來樂天桃猿。讓他成為這支球隊的一份子，也讓我們一起見證了他的努力與成長。」最後說高偉凱提到，「最後，我想讓大家知道的是。廉世彬在台灣過得很好。這一年他適應了這裡的生活，也真心喜歡台灣的球迷，融入了樂天桃猿的大家庭。你們的支持、你們的笑容、你們的熱情，都成為他在這裡努力的力量。以上說明，謝謝大家。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

