廉世彬遭經紀人長期性騷！獨在台發展只能隱忍 「恐慌症發作」求助身心科

廉世彬遭爆長期被經紀人性騷擾。

樂天啦啦隊韓籍啦啦隊員廉世彬（Yeom Se-bin）長相甜美，來台發展後擁有超高人氣，更和河智媛、禹洙漢合稱「樂天三本柱」，沒想到卻爆出她遭同為韓籍的黃姓經紀人長期性騷擾，導致身心受創、恐慌症發作，甚至一度求助身心科治療。

工作場合遭貼身騷擾 廉世彬壓力爆棚不敢反抗

據《鏡週刊》報導，黃姓經紀人經常在工作場合對廉世彬進行不當肢體接觸，舉止親密，缺乏邊界感，連球迷都察覺異樣，由於是公開場合，黃男行為尚有節制，但私下相處時卻變本加厲．廉世彬起初曾多次表達不適，卻遭對方置之不理，她只能強忍身心壓力，友人透露，廉世彬獨自來台發展，為了工作、形象不受影響，只能默默把委屈吞下。

廉世彬隻身來台發展，被騷擾也不敢吭聲。

恐慌症發作求助身心科 「耳石症」疑為掩護真相

然而身處長期高壓，讓廉世彬出現嚴重焦慮與恐慌，最終不得不就醫，事實上，她在今年5月初曾以「耳石脫落症」為由暫時停工治療休養半個月，如今事後對照時間點，才驚覺當時她可能已因長期性騷擾而出現身心症狀，球團當時雖然希望她早日康復重返球場，但考量健康狀況仍決定讓她繼續休息。

經紀人遭指為慣犯 多名韓籍啦啦隊員成受害者

該名黃姓經紀人還疑似是「慣犯」，消息指出，他2024年起在台灣從事韓籍啦啦隊經紀業務，最初與「中信兄弟」合作，包括邊荷律、李丹妃皆為旗下藝人，卻因行為不檢、讓女隊員感覺不適而遭球團解約，雖然未曾對外曝光，但他之後又陸續簽下金娜妍、朴善珠等人，仍傳出類似騷擾情節，如今廉世彬勇敢揭露，也讓過往種種再度浮上檯面。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



