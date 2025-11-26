廉世彬遭韓籍經紀人「酒後硬闖房」！ 踩「潛規則」邊緣陷鬱就醫

廉世彬爆出壓力過大而求助身心科。（翻攝自ig）

韓籍啦啦隊成員廉世彬今年3月與河智媛、禹洙漢一同以「樂天韓援三本柱」之姿來台，人氣迅速攀升。然而，她在與樂天球團洽談明年續約的敏感時機，卻爆出長期遭到韓籍黃姓經紀人騷擾，甚至因壓力過大而求助身心科，引發外界關注。

廉世彬獨自來台打拚，但長期被該名黃姓經紀人以工作之名過度靠近。無論在商業活動或球場亮相時，該名男子幾乎形影不離，與她保持異常貼近的距離，行為多次被球迷拍到，連旁人都察覺其肢體界線模糊。據ettoday報導，多次累積下來，使廉世彬身心俱疲，最後不得不尋求專業醫療協助。

消息人士透露，黃姓經紀人的行為不僅限於工作場合的不當接觸，甚至曾在喝酒後直接前往廉世彬房間，情況令人不寒而慄。知情者坦言：「他喝醉就衝她房間，都是靠廉世彬不斷推拒，才把人請走。長期這樣，誰受得了？」此情況已接近演藝圈「潛規則」的邊緣。

由於事態持續惡化，相關單位最終要求黃男簽下切結書，明確禁止再犯。儘管切結書內容高度保密，但外界推測應包含對其行為的限制或警告。廉世彬與他的經紀合約傳出即將到期，意味著她再也不必承受相同壓力，也可能藉此重新整理職涯方向。

事件爆出後，球團與相關單位尚未對外做出正式回應，但消息已在圈內引起震動。外界也關注樂天球團及韓方公司是否將進一步審視管理制度，避免類似事件重演。

