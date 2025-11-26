廉世彬遭韓經紀人長期性騷！台灣經紀發聲：尊重是基本底線

廉世彬遭韓國經紀人長期性騷擾。董孟航攝

樂天桃猿「韓籍三本柱」之一的啦啦隊員廉世彬，今（26日）驚傳遭韓籍黃姓經紀人長期性騷擾，導致恐慌症發作並就醫治療，對此，黃姓經紀人已出面否認指控，而廉世彬在台灣的經紀公司負責人高偉凱，則被發現曾於先前在網路發文怒斥：「你以為你很專業、跟緊緊照顧她，問題人家當你是變態啊！」被認為是在暗指此事，如今他再度發聲。

高偉凱今晚透過聲明回應，強調人與人之間的界線，是一種主觀感受，他指出，有時候即使當事人自認沒有錯，但只要讓他人感到不舒服或受到壓迫，就已經是一種傷害。他強調：「尊重，是我們彼此之間最基本、也最重要的底線。」呼籲外界在關注事件時，應重視受害者的感受。

廉世彬在台灣的經紀人發聲。翻攝高偉凱臉書

高偉凱坦言，對於媒體報導不願再多做回應，擔心過多細節會再次刺激廉世彬，「每一篇文字、每一段描述，都可能再次刺傷她。」他希望外界記得的是那個陽光、親切又熱情的廉世彬，而非被事件所困的形象。

高偉凱同時感謝韓國經紀公司在過去一年對廉世彬的協助，讓她順利加入樂天桃猿並展現努力與成長。他也透露，廉世彬在台灣生活得很好，已逐漸融入球隊與球迷文化，「她真心喜歡台灣球迷，這裡的熱情成為她繼續努力的力量。」並再次感謝各界關心，盼風波早日落幕。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



