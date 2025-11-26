廉世彬遭「長期性騷」！經紀人揭「合約動向」嗆1句

娛樂中心／于士宸報導

樂天桃猿啦啦隊之一的韓籍成員廉世彬與河智媛、禹洙漢並稱「韓援三本柱」，自今年3月來台後，憑著精緻外貌及亮眼的舞台擄獲大批粉絲，不過就在球團洽談明年是否續約之際，竟傳出令人震驚的消息。有消息指出，廉世彬近日遭韓籍黃姓經紀人長期性騷擾，飽受精神折磨的她甚至確診恐慌症，最終在隊友建議下前往身心科求助，話題曝光後，引起粉絲關注。





廉世彬近日遭韓籍黃姓經紀人長期性騷擾，飽受精神折磨的她甚至確診恐慌症，最終在隊友建議下前往身心科求助。（圖／翻攝自IG ＠beena._s2）

根據《鏡週刊》報導，樂天桃猿韓籍啦啦隊員廉世彬在洽談明年續約之際，卻傳出不幸消息。知情人士透露，她長期遭黃姓韓籍經紀人以逾矩方式騷擾，黃男在工作場合毫無肢體界線，常以調整服裝、走位為由貼近廉世彬，用肢體碰觸取代溝通，不少球迷也早看出兩人互動有異。相比公開場合稍有收斂的行為，黃男在私下更為放肆，經常觸碰廉世彬的肩膀、手臂甚至腰部，讓她多次驚嚇閃避。雖然廉世彬曾明確反映不適，但對方仍以「工作需要」推託、毫不收斂。然而，長期壓力導致廉世彬出現焦慮、失眠等身心症狀，最終在親友與隊友的鼓勵下就醫，經醫師研判她的狀況與長期遭受職場騷擾及高壓環境有關，因此也讓整起事件正式曝光。





廉世彬在台的經紀人高偉凱不忍發聲，表示「合約到期我不會續約，麻煩離台灣遠一點，台灣的生意你也不用想做了」。（圖／翻攝自IG wei_kai_kao）





對此，廉世彬在台的經紀人高偉凱日前也在IG發文，不忍痛批韓籍黃男，為什麼你的人都留不住？接著說：「你以為你很專業跟緊緊照顧她，問題人家當你是變態啊」，稱公司的人都被煩到要去看醫生了，自己也容忍大半年，「不知道忍耐有限度事不是？」，態度強硬明確表示：「合約到期我不會續約，麻煩離台灣遠一點，台灣的生意你也不用想做了」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：「韓援三本柱」廉世彬遭長期性騷！在台經紀人揭「合約動向」：請離台灣遠一點

