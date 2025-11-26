廉世彬長期遭性騷擾！扛高壓「求助身心科」 樂天球團回應了

廉世彬長期遭到經紀人性騷擾。樂天桃猿提供

樂天桃猿「韓援三本柱」成員之一的韓籍啦啦隊員廉世彬，以甜美外型與活力應援累積高人氣，卻在洽談明年續約前夕，爆出她疑似遭同為韓籍的黃姓經紀人長期性騷擾，導致身心受創，甚至情緒失控，因為長期承受壓力，她在隊友建議下前往身心科求助，對此，樂天球團也回應了。

消息傳出後，樂天球團也做出回應，「針對今日的新聞，球團了解外界的關心，也十分重視女孩的身心健康。在球團的應援活動上，我們看到廉世彬一直以陽光、努力的姿態面對工作。未來我們也會持續與世彬的台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予必要的支持與關懷，感謝關心。」

廉世彬曾在今年5月因健康因素暫停工作半個月，當時她對外以「耳石脫落」說明病因，但如今再回頭看此事件，外界難免聯想是否與長期遭受不當對待有關。更引人注意的是，廉世彬的台灣經紀人曾在個人社群發文怒嗆：「你以為你很專業，跟緊緊照顧她，問題人家當你是變態啊！」、「麻煩離台灣遠一點，台灣生意你也不用想做了」，似乎與此事脫不了關係。

廉世彬隻身來台發展更碰到性騷擾。翻攝廉世彬IG

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



