廉世彬韓方經紀公司宣布「合約結束」 爆遭性騷後新消息曝光

廉世彬與韓方經紀公司合約結束。翻攝Instagram @idea_h_official3

樂天桃猿啦啦隊韓籍成員廉世彬（염세빈），在爆出與韓籍黃姓經紀人產生糾紛後，她的韓方經紀公司「IDEA-H」於今（5日）正式發布聲明，宣布與廉世彬的合約已經到期並結束。此消息在廉世彬暫停部分活動並接受心理治療後曝光，格外引人關注。

韓方經紀公司證實合約終止

廉世彬的韓方經紀公司IDEA-H今日透過社群平台發文，證實雙方合作關係告一段落。聲明中提到，關於啦啦隊員廉世彬的續約問題，公司從今年8月就開始進行慎重討論。經過長時間的意見交換與討論，公司最終選擇「尊重藝人的意見」，於合約期滿的今日，即12月5日，正式終止經紀合約。

廉世彬日前被爆遭韓籍經紀人性騷擾。翻攝Instagram @idea_h_official

肯定廉世彬的努力與成長

IDEA-H在聲明中對廉世彬過往的表現給予高度肯定。公司表示，廉世彬在擔任啦啦隊員期間，始終「在每個瞬間都盡了最大的努力」。公司認為，廉世彬之所以能獲得巨大的成長，歸功於她快速的適應能力、自身的努力與進步，以及台灣和韓國粉絲們給予的愛與支持。

感謝各方協助並表達祝福

聲明中也特別感謝了過去幫助廉世彬適應新環境的各方人士。IDEA-H向所有協助廉世彬的球團相關人員、啦啦隊隊員們，以及所有喜愛和支持她的粉絲們，表達了由衷的謝意。經紀公司最後強調，將會永遠支持廉世彬的未來發展，並對她誠實且努力的付出表示感謝。公司也呼籲大眾，今後能繼續給予廉世彬更多的鼓勵與支持。

啦啦隊女王曾爆遭經紀人騷擾

廉世彬是樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的韓籍新成員，因擁有甜美外貌與出色舞技，被譽為「啦啦隊女王」。然而，近期她卻爆出與韓籍經紀人產生嚴重的性騷擾與人身攻擊等糾紛，導致其身心受創，一度需求助身心科並暫停部分工作，當時對外說明是因「健康因素」。隨著韓方經紀公司正式宣布合約終止，廉世彬未來的發展動向將成為粉絲們關注的焦點。

廉世彬經紀公司發文全文。翻攝Instagram @idea_h_official

