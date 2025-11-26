廉世彬頻遭韓經紀人騷擾！隊友琳妲揭私下交情 得知消息反應曝光

琳妲（左）回應隊友廉世彬被經紀人性騷擾的風波。右為林穎樂。鄒保祥攝

「樂天三本柱」韓籍啦啦隊員廉世彬被爆出長期遭韓籍黃姓經紀人騷擾，對方甚至會在酒後直衝廉世彬房間，導致女方承受高壓，精神出現狀況，需要去求助身心科。今（26日）樂天女孩成員琳妲、林穎樂出席公益活動，被問及此事數度面露尷尬，工作人員更頻頻出來打斷問題，琳妲強調自己不認識那位經紀人，也曝光和廉世彬的交情。

琳妲（左起）、林穎樂出席公益活動。鄒保祥攝

啦啦隊騷擾事件頻傳 琳妲、林穎樂受訪面露尷尬

近來啦啦隊女孩性騷擾頻傳，朴恩惠先前在粉絲見面會調製燒啤，卻被一名男粉絲抓住手，當場舔手指，頓時嚇壞所有人，她事後也開直播說真的有嚇到，當下太驚慌失措，只能硬著頭皮完成流程，雖然粉絲有向她道歉，她也選擇原諒，但還是嚴正表示，未來再碰到類似狀況，會採取法律行動。琳妲、林穎樂受訪時被問及此事，先是露出尷尬笑容，接著工作人員立刻來擋問題。

琳妲認和廉世彬不熟 看新聞才知道消息

被問到隊友廉世彬遭性騷擾風波，琳妲表示自己和對方不熟：「我英文超爛的！她又是韓國人，所以只會點頭打個招呼。」她坦言自己看到新聞才知情，對消息感到很驚訝，也不知道該名經紀人是誰。

琳妲（左）透露和隊上韓援的關係。鄒保祥攝

曾和河智媛出國 不能溝通也能一起玩

琳妲也分享，之前曾經和隊上另一位韓援河智媛出國，一行人帶著她一起玩，直言雖然河智媛在台上看起來很瘋、很活潑，但因為是外國人獨自在異鄉打拚，人生地不熟，其實很辛苦，「我們不能一起溝通聊天，但會帶著她玩一點台灣的遊戲。」



