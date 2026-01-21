廉世彬首爾雪地約會！黑絲襪曬長腿太吸睛 超萌男伴身分曝光

廉世彬和樂天桃猿吉祥物「猿氣」到韓國。樂天桃猿提供

樂天桃猿最萌吉祥物「猿氣」悄悄出差了！這回目的地直飛零下負七度的韓國首爾，肩負行程高度保密的「神秘任務」。19日一落地，猿氣就在下雪的機場外現身，拖著印有Rakuten Monkeys的行李箱、圍上灰色圍巾帥氣擺拍，整個畫面宛如偶像劇場景，還不忘笑說自己是「裴猿俊」，可愛指數瞬間爆表。

猿氣、廉世彬街頭約會 貼臉自拍跳舞超吸睛

其實這並非猿氣第一次造訪韓國，先前就曾進行過交流行程。這次再度踏上首爾，他一下飛機便沉浸在雪國浪漫氛圍中，一邊欣賞雪景、一邊探索市區，前往景福宮觀光。不過因規定限制，猿氣無法入內，只能乖乖在門口拍照留念，畫面曝光後讓粉絲笑說：「誰敢想像有一天打開社群，會看到猿氣的觀光照。」猿氣不忘立刻在社群平台向「樂天女孩」韓籍成員廉世彬隔空喊話：「我來找你了！」讓粉絲們瞬間嗅到甜甜的互動預感。

猿氣到韓國出差。樂天桃猿提供

果不其然，隔天猿氣就真的約出廉世彬，展開一場「吉祥物」和「女神」的首爾約會。廉世彬不僅化身專業導遊，貼心準備近期在韓國爆紅的「杜拜巧克力麻糬」讓猿氣嚐鮮，兩人貼臉自拍、在街頭合體跳短影音，互動自然又可愛，吸引不少路人側目，也讓粉絲直呼被療癒。

廉世彬和猿氣合照。樂天桃猿提供

20日廉世彬以紅色毛衣搭配黑絲襪亮相，俏皮造型加上修長美腿相當吸睛。兩人還相約去拍貼機。行程尾聲，他們也喊話：「3月28日是樂天桃猿開幕戰，大家一定要進場幫樂天桃猿加油！」從雪地首爾到熱情應援，這趟出差不只充滿話題，也成功為新球季暖身。



