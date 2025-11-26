廉世彬驚傳遭韓籍經紀人長期性騷擾！台韓經紀人隔空對槓





樂天桃猿韓籍啦啦隊女神廉世彬，受起亞虎前輩李多慧啟發投身中職，在父母極力反對下仍前往台灣發展，以「韓援三本柱」身分火紅的她，沒想到近日傳出遭韓籍經紀人長期性騷擾，甚至連台灣經紀人也發文為她站隊聲暖，令粉絲相當擔心。

廉世彬驚傳遭長期性騷擾

廉世彬傳遭韓籍經紀人長期性騷擾，甚至為此恐慌症發作求助身心科，回顧她在2025年5月曾因「健康因素（耳石脫落症）」停工半個月的巧合，如今粉絲尋找線索猜測，恐怕當時她的身心狀態已出現崩潰臨界點。

廣告 廣告

同樣令外界震驚的是，傳出廉世彬台灣經紀人高偉凱日前發文，痛批該名韓籍經紀人：「你以為你很專業跟緊緊照顧她，問題人家當你是變態啊」，甚至暴氣喊話：「麻煩離台灣遠一點，台灣的生意你也不用想做了」，字字句句力挺廉世彬，態度相當強硬。

網傳廉世彬台灣經紀人高偉凱發文怒轟韓籍經紀人。圖片來源：網路

廉世彬未來動向令人擔心

廉世彬爸媽因為擔心女兒遭詐騙，一度強烈反對她到台灣發展，如今獨自赴台工作的廉世彬，好不容易在2025年3月加入樂天後，與河智媛、禹朱漢形成「樂天韓援三本柱」，成為球季初期亮眼新人組合，7月明星賽期間，3人更以「老闆娘」身分於大巨蛋推出韓式料理快閃店，成球團吸金代表，沒想到卻傳出遭受性騷擾風波，未來動向堪慮。

韓籍經紀人反駁指控不實

目前也傳出廉世彬的合約因為由球團、中、韓三方共同管理，新球季能否續留台灣，關鍵在於韓方合約內容，而該名韓籍經紀人接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時則表示，外界說法「荒唐離譜」，對於被捲入搶人、越界行為等不實爆料全是誤導，氣憤表示：「隨便一句話就能毀掉一個人」，否認「因為騷擾遭解除合作」的指控：「如果像那些人說的我真的做了那些事情（性騷擾），她早就能以違反合約為由提前跟我解約了」。

廉世彬驚傳遭長期性騷擾，未來動向令粉絲相當擔心。圖片來源：IG@beena._s2

至於與邊荷律、李丹妃與金娜妍、朴善珠等人分道揚鑣是因為不適應他的行徑等傳聞，他也逐一反駁強調「與傳聞根本不符合」，且提及韓國前公司曾因上層爆出性騷，公司全體整肅，他更為此離職，自認對「性騷擾」三字極度敏感：「要說我做那種事情？根本不可能」，目前廉世彬台灣方經紀公司「協奏曲文創」對此次風波未對外界正式回應，各說各話讓外界霧裡看花，性騷擾事實真相也未獲廉世彬證實，令粉絲感到相當憂心。



【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

