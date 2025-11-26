廉世彬驚傳遭騷擾！遭韓籍經紀人毛手毛腳 反映無效「身心極大折磨」

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

樂天桃猿啦啦隊樂天女孩韓籍成員廉世彬，於今年3月同禹洙漢、河智媛加入樂天，組成「韓援三本柱」，引起極大關注。然而，今（26）日被爆出長期遭韓籍黃姓紀人騷擾。而這似乎不是黃姓經紀人首次越界，多名曾在台發展的韓籍啦啦隊成員，也曾因黃姓經紀人感到不自在。

樂天桃猿啦啦隊樂天女孩韓籍成員廉世彬，今（26）日被爆出長期遭韓籍黃姓紀人騷擾。（圖／翻攝@beena._s2 IG）

根據《鏡周刊》報導，知情人士透露，黃姓經紀人在工作時經常忽略男女之間的邊界感，只要廉世彬出席活動，黃男便會緊貼著她，不經意的肢體接觸。不過因為是在公共場合，黃男的行徑仍有所節制。到私下相處時，黃男則對廉世彬毛手毛腳，即便她多次嘗試反映，但黃男並未理會，廉世彬只能忍氣吞聲。長期飽受騷擾的廉世彬，最終恐慌症發作，到醫院求診身心科。

報導指出，廉世彬的台籍經紀公司負責人高偉凱上個月曾在社群發聲，「你以為你很專業，跟緊緊照顧她，問題人家當你是變態啊！」其他內容包括「公司被你煩到所有人都要去看醫生了」、「離台灣遠一點」等強烈用字，如今回顧，似乎與騷擾事件有密切關係。

此外，黃姓經紀人更被爆出是騷擾慣犯。有消息來源爆料，黃男自2024年起便在台從事韓籍啦啦隊經紀工作。原先與「中信兄弟」合作，旗下包括邊荷律、李丹妃。當時因傳出「讓女孩們感覺不舒服」，幾個月就被解約。不過，因中信兄弟未公開解雇原因，黃男成功簽下金娜妍、朴善珠的在台合約，後又被爆出類似騷擾問題，騷擾行跡逐漸被圈內知悉。

