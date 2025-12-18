廉世彬驚喜文化大學 學生變出一東西要簽名她直呼太神奇
樂天韓籍啦啦隊廉世彬日前以特別來賓身分到文化大學，與同學近距離互動，分享來台加入啦啦隊的生活點滴，以及台韓應援文化的差異。經紀人Joy也笑說，「老師有跟他們稍微劇透，但沒有說嘉賓是誰，但看到他們突然出現，大家都相當驚喜！」
廉世彬聊到文化差異帶來的衝擊。她表示，在韓國啦啦隊多半以團隊形式曝光，幾乎沒有個人商品；來到台灣後，卻發現啦啦隊就像明星一樣被關注，不僅擁有大量粉絲支持，還能推出專屬個人商品，讓她深刻感受到台灣應援文化的滿滿熱情。
有趣的是，第一次來到台灣的大學課堂，廉世彬不只在台上分享，台下也乖乖坐好聽課，瞬間變身成「同學」。她笑說，「明明沒有跟同學們講是哪位會來課堂上分享，但同學們居然還有準備棒球來簽名，覺得很神奇。」甚至忍不住好奇發問：「怎麼會隨時手邊都有棒球？」
下課後，廉世彬不僅與學生們合影留念，還在校園內和全台最高的聖誕樹拍照，留下專屬於校園的青春回憶。談到自己的大學生活，主修聲樂的她透露，求學時期正好遇上新冠肺炎疫情，幾乎都是線上課程，但仍乖乖按時完成作業；至於聖誕節的計畫，她笑著分享，「打算在家配著熱可可與披薩，度過溫暖療癒的聖誕節。」
獨家／韓援樂天三本柱將散？ 禹洙漢、河智媛恐不續留台原因曝光
樂天女神遭性騷／爆遭韓籍經紀人性騷忍辱 樂天：廉世彬一直陽光、努力
廉世彬遭韓籍經紀人「酒後硬闖房」！ 踩「潛規則」邊緣陷鬱就醫
