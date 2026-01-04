廉世彬「超美髮色」曝光！1亮點被說像茄子

廉世彬甜美出席粉絲見面活動。（CHEER UP提供）

樂天女孩「樂天三本柱」之一的廉世彬4日現身「Cheer Up！」活動，與粉絲近距離互動，不僅親自送餐、簽名，還一起玩遊戲，現場氣氛熱鬧又溫馨。她3日抵台時便頂著全新深髮亮相，笑說原本設想的顏色應該是偏紅棕色，「應該要更往紅色一點才對。」由於粉絲早已習慣她的淺色髮型，甚至有人笑稱她像「茄子」，但她立刻澄清：「我的頭髮不是紫色啦！」至於是否還有機會再染淺？她坦言，因為目前是蓋色狀態，若再漂染髮質恐怕會完全受損，「短期內應該不會再染淺。」

聊到跨年行程，廉世彬分享，跨年當天在韓國和家人一起看韓劇《金部長的夢想人生》，等到接近午夜時，才趕緊轉到倒數節目一起迎接新年。被問到新年新希望，她秒答「賺很多錢」，還不忘幽默喊話：「廣告請打給我！」隨後也補充，希望未來能有機會和粉絲舉辦「晚餐秀」形式的活動，創造更近距離的互動回憶。

廉世彬相當鬼靈精。（CHEER UP提供）

此外，經紀公司也正替廉世彬安排中文學習，她笑說：「隨時都可以開始！」由於是線上中文家教，她計畫每週撥出兩次時間學習。她表示，雖然目前還不太會說中文，但其實聽得懂不少，聽到翻譯Joy用中文說明時，還會跟著附和「真的、真的」。談到學會中文後最想做的事，她笑答「吵架」，隨即解釋：「我很喜歡聊天，但現在沒辦法用中文順暢聊天，希望以後能用中文跟大家、跟女孩們多聊天。」

