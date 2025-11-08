廉價快時尚業者販賣色情玩具惹議 法國政府：全力監督

即時中心／林韋慈報導



中國電商Shein風光進駐巴黎BHV百貨，卻引爆熱議。法國知名百貨公司老佛爺（Galeries Lafayette）也因Société des Grands Magasins（SGM）集團找來Shein而與其切割。過去Shein在網站上販售兒童樣貌的成人娃娃與不符合法規的攻擊武器引發爭議，法國政府在5日封鎖網站，兩天後宣布解禁，但稱會持續嚴密監控Shein網站。









Shein百貨首間實體店面選定巴黎，風光開幕卻爭議不斷，不少抗議人士持Shein販售兒童色情玩偶的圖片，以及支持使用維吾爾族強迫勞動製品的標語入內，使得場內安檢嚴格。



以「超快時尚」（Ultra-fast fashion）電商崛起的Shein，在巴黎實體店開幕前，被踢爆在網上販售法國法規禁止持有的武器：彎刀、斧頭以及俗稱「手指虎」的指節銅套等，所以遭受法國當局下令封鎖線上網站，7日，法國政府宣布Shein已下架相關的爭議產品，所以暫停封鎖。



根據《路透社》報導，法國財政部在聲明中指出，法國消費者保護機構於週五確認所有非法商品（包括藥品）已從 Shein 平台移除。法國總理塞巴斯蒂安·勒科爾尼（Sébastien Lecornu）要求下週再次評估狀況，並表示：「Shein 將持續受到國家相關部門的嚴密監控。」Shein則在聲明中表示：「我們致力於與法國當局保持對話，以回應其關切，並介紹我們已採取的改進措施。」



法國當局也向歐盟執委會提請對Shein展開調查，防止Shein在法國販售兒童色情玩偶或是任何不符合歐盟安全標準的產品。Shein則持續在法國擴展，預計在將於11月18日在法國迪戎（Dijon）、蘭斯（Reims）開設實體分店。

