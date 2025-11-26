廉價易踩雷 恐淪植牙孤兒

新北市牙醫師公會理事長温世政。（黃世麒攝）

植牙是缺牙患者的重要選擇，不過價格差異幅度大，總讓民眾感到困惑。新北市牙醫師公會理事長温世政，參與旺旺中時舉辦的「預防醫學口腔健康」講座分析，廉價植牙缺乏後續服務及專業技術的保證，因此，民眾選擇牙醫診所除關注網路評價，也建議多方詢問比較，找到專業團隊，方能守護口腔健康。

「醫師技術和後續服務，是決定植牙價格與品質的關鍵。」温世政表示，一顆植牙在市面上價格可能從3萬多元到15萬元不等；其中，廉價植牙診所的醫師流動率高，一旦出現問題，患者往往得不到妥善追蹤與處理，成為所謂的「植牙孤兒」。

廣告 廣告

温世政表示，廉價植牙之所以普遍，是因為成本主要節省在醫師薪資和後續服務，而非植體材料。許多低價診所雖使用美國、德國大品牌植體，但手術多由經驗不足的醫師操作，導致真正的技術成本被壓低。

選擇診所時，温世政建議以醫術為首要考量，並綜合評估三大標準：一、查詢網路口碑與專業網站評價；二、向朋友、親人、鄰居詢問推薦；三、親自面試醫師，觀察其溝通能力以及團隊熟練度。此外，檢視診所設備，如3D斷層掃描、水雷射等現代化工具，也能反映診所的專業水準。

温世政強調，植牙非價格決定成敗，而是「一分錢，一分技術」。面對高價與低價的落差，患者應貨比三家，親自見醫師，聽其說明、觀察操作，方能選擇到信賴的專業團隊，確保手術安全與長期口腔健康。