「廉價版瘦瘦針」沒了！美FDA揚言移送司法部 醫療公司緊急踩煞車

美國遠距醫療公司Hims & Hers近日宣布，將下架其推出不久的仿製版減重藥丸。該產品因價格低廉、成分與知名減重藥Wegovy（俗稱瘦瘦針）相同，引發藥界爭議，並接連遭到製藥大廠與監管機構的法律行動警告，最終促使公司緊急踩煞車。

CNBC報導，Hims& Hers於週六透過社群媒體表示，自推出含有司美格魯肽（semaglutide）的複方減重藥丸後，已與產業多方利害關係人展開溝通，並在綜合考量後，決定停止提供該項治療服務。公司強調，未來仍將致力於為美國民眾提供安全、可負擔且個人化的醫療照護。

據了解，該款藥丸原被視為製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）旗下明星減重藥Wegovy的平價替代品，主打相同活性成分司美格魯肽，首月價格最低僅49美元（約新台幣1500元），較原廠藥價格便宜約百美元，迅速引起市場關注。然而，諾和諾德隨即警告，Hims & Hers涉嫌「非法大規模複方製造」，並表示將採取法律與監管行動。

隔日，美國食品藥物管理局（FDA）也加入行列，宣布計畫對該藥物採取法律措施，包括限制相關原料的取得，並將案件移送司法部，讓爭議進一步升高。面對多方壓力，Hims & Hers回應指出，公司一向遵循法律規範，並以消費者安全與利益為首要考量。

