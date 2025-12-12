廉價進口鋁缽湧入 斯里蘭卡佛教與傳統工匠受衝擊

信徒帶著貢品守，在路旁等待僧人魚貫走來，在東南亞這些南傳佛教盛行的國家，民眾對於僧侶出來托缽化緣，一點也不陌生。而且在斯里蘭卡，製作缽的傳統技藝，卻已經即將失傳。

斯里蘭卡缽匠薩拉特說道，「我們製作的缽，完全遵循佛教傳統。」

斯里蘭卡南部小村潘維拉，職人工匠薩拉特正忍受著高溫火烤，在他的窯裡打造鋼缽。這些用廢棄的鋼桶回收做成的鋼缽，他1星期只能做5、6個，每1個可以賣到2塊美元，但是這項傳統工藝卻正在逐漸式微，薩拉特現在已經是左鄰右舍裡，唯一還在孤軍奮戰的缽匠了。而他唯一能繼承家業的兒子，不久前也在車禍中離世，因此薩拉特手中這個祖傳4代的家業，和傳統的製缽手法，正面臨著無人延續的危機。

薩拉特表示，「我們這裡以前有10幾戶人家在製作缽，現在只剩我1個人在堅持這個傳統，原料價格大幅上漲，但更大的災難是，便宜的鋁缽從國外大量湧入。」

佛教是斯里蘭卡多數人口的信仰，全國更有超過4萬2000名僧侶。對於斯里蘭卡僧侶來說，出門化緣是修行，也是弘揚佛法的一種方式，而信徒的供養物品，除了食物，還有林林總總共8種的必需品，像是僧袍、剃刀、針線等等，缽當然也是其中的一種。

斯里蘭卡岡嘎拉馬寺住持阿薩吉說明，「僧侶有8大必需品，它包含了8樣僧侶生活所需物品，它跟僧侶的生活習習相關，這樣的傳統可追溯至佛陀時代。」

由於認為供養僧侶能帶來福報，信徒們是趨之若鶩。可倫坡最知名的岡嘎拉馬寺，1個週末、短短1小時內，就能收到9套供品。現在市面上很多進口缽都是鋁做的，價格便宜、材質又輕，因此成了信徒首選，但這些廉價、品質又差的缽從國外大量湧入，也一步步侵蝕著托缽化緣這項古老儀式。

阿薩吉指出，「現在賣的缽大多是鋁製的，你走進商店，看到他們在賣的那些缽，連用來餵家裡的寵物都不適合。」

岡嘎拉馬寺後方的儲藏室裡，沒辦法使用的劣質缽堆得像山一樣。住持表示，他們都在缽底鑽洞拿來做花盆使用，或是轉售回市場，但這樣一來又壓縮了製缽工匠的生存空間。為此岡嘎拉馬寺也大力向信徒提倡要注意供品的品質，讓化緣傳統不致因此消失。

阿薩吉認為，「現在8大必需品的供養品質也很差，僧袍根本不能穿，剃刀也不能用，如今供養已經淪為一種商業行為。」

面對廉價製品的衝擊，斯里蘭卡的傳統工藝不僅岌岌可危，佛教文化與信仰儀式的延續也受到考驗。