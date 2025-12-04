廉價飾品導致過敏、恐致癌？假S925「致癌物超標9000倍」，出現這些徵兆別再戴

首飾驗出鎘超標

再次提醒，真的不要貪小便宜隨便亂買東西呀！因為最近就有多家中國式品批發商，販售的飾品標榜S925純銀飾品，實際上卻是未達純銀且含有大量致癌物質！

圖片來源：央視網

根據中國《央視網》的報導，在大陸廣州一家飾品批發市場中，就有一款耳環標示S925純銀飾品，然而，經過檢測後卻發現，耳環不僅沒有銀的成分，甚至還出現鎘超標的問題，直接高出標準值的9000多倍。鎘被列為第一類致癌物之外，也有可能會導致腎臟損傷、骨骼病變貧血、高血壓、心血管疾病等問題。不少號稱是純銀、純金的飾品，最終也被檢驗出是「鍍銀」、「鍍金」材質，主要組其實是銅鋅鎳等合金。

鎘超標首飾導致過敏、恐致癌

圖片來源：央視網

報導中也提到，在北京大學人民醫院皮膚科裡面，也出現數起確診為「首飾病」的接觸性皮炎。主要是因為配戴金屬飾品而引發的紅腫、皮膚過敏等症狀，多半都是因為配戴的飾品裡面有鎳、鉻、鉛、鎘等金屬，而這些放射性元素，會讓身體出現這些不適反應外，長時間接觸更會造成身體危害。

韓國查獲超標飾品

不只廉價飾品可能傷身，韓國關稅廳也查獲到，從海外進口的商品進行取締，發現在查獲60萬6443件裡面，隨機抽樣的250件會直接接觸皮膚的金屬飾品（耳環、項鍊、髮夾等），有高達112件檢出鉛、鎘與塑化劑等致癌物質，部分的鉛與鎘含量最高超標達5527倍。

盜版LABUBU有超標塑化劑

圖片來源：韓國關稅廳

韓國關稅廳還抽檢到盜版的LABUBU鑰匙圈，5件商品中有2件，驗出超標344倍的塑化劑。鉛、鎘和塑化劑，全為國際癌症研究機構（IARC）指定的有害致癌物質。

如何避免買到問題飾品

該如何避免買到這類問題飾品？最安全的方式就是盡量從信譽良好的官方通路或品牌專櫃入手，至少能確保材質來源透明，遇到問題也有售後管道可追溯。購買前務必仔細查看商品的材質標示，真正的純銀、純金都有相對應的金屬標記，但如果標示模糊、價格又明顯低於市場行情，就要提高警覺。收到商品後，如果味道刺鼻、金屬表面容易掉色、有明顯粗糙感，都可能代表材質不符，務必要立刻停止佩戴，避免皮膚長時間接觸。尤其是容易過敏的族群，更需要選擇經過安全檢驗的材質，例如醫療鋼、純銀、K金等，千萬不要心存僥倖。飾品雖然是提升穿搭的小物，但任何會直接碰觸皮膚的東西，都不值得以健康冒險。

封面圖片來源：達志影像／Shutterstock、Pinterest

