廉價「中國製造」商品淹沒拉丁美洲 各國祭重稅反擊卻步步受限

比亞迪常州號汽車運輸船於1月20日停靠在阿根廷布宜諾斯艾利斯省的薩拉特碼頭，從中國運來的汽車停放在船旁。（美聯社）



在中國國內需求疲軟、對美出口下滑之際，北京正從電商平台到汽車市場，加速將廉價商品傾銷到拉丁美洲國家，不僅壓縮當地企業生存空間，也衝擊就業與產業結構。雖然部分國家開始提高關稅、收緊進口規定，但在中國龐大貿易規模與金流影響之下，拉美正陷入進退兩難的抉擇。

在中國面臨國內需求疲軟、美國總統川普掀起關稅戰之際，中國持續尋找新市場。這個世界第2大經濟體在2025年的對美出口雖然下降了20%，但對擁有6億人口的拉丁美洲及其他地區的出口有所增長，讓中國2025年的貿易順差仍年增20%，達到1.19兆美元。

中國是許多拉丁美洲國家的主要貿易夥伴，一方面尋求取得當地豐富的自然資源與潛力無限的市場，另一方面也在美國總統川普視為「美國後院」的地區擴大影響力。然而，大量中國製造的汽車、服裝、電子產品與家居用品湧入拉丁美洲國家，讓當地試圖建立全球競爭力的企業感到不滿。如今，墨西哥、智利和巴西已調高關稅，或採取其他措施來保護本土產業。

從網購到店面充斥中國製商品

中國電商巨頭「拼多多」旗下的「鐵木」（Temu）、中國跨境快時尚電商平台「希音」（Shein）為首的中國電子商務平台，加速了這一趨勢。智利餐廳經理（Lady Mogollon）表示，「我一直都在用Temu，無論是衣服還是生活用品。我在品牌店或購物中心看到的商品，在Temu上能以更低的價格找到。」

根據市場情報公司Sensor Tower的估計，2025年上半，Temu在拉丁美洲的月活躍用戶平均達到1.14億人，較2024年同比增長了165%。Shein在該地區的月活躍用戶則增長了18%。

然而，中國製造的商品不局限於網購上。墨西哥城中心的街頭攤位上，塞滿了中國製造的 T 恤、夾克、褲子、玩具、手錶和家具等商品。市中心一家燈具店因此門可羅雀，該店經理拉米雷斯（Ángel Ramírez）說，「在商品方面，中國人已經入侵了我們。」

他說，墨西哥城市中心銷售中國製商品的商店數量，在過去幾年裡增加了3倍多，在某些情況下，這導致經營多年的墨西哥老店被迫關門。

2026年1月31日星期六，在秘魯利馬市中心，一名商販正在販售從中國進口的玩具。 （美聯社）

阿根廷工作機會正因進口而流失

阿根廷政府統計數據顯示，2025年10月份電商進口量，比2024年同月飆升237%，其中大多商品都來自中國。

隨著中國進口商品不斷增加，阿根廷正承受相當大的衝擊。隨著當地工廠倒閉並裁減員工，製造業首當其衝，而該產業雇用了全國將近5分之1的勞動人口。

代表紡織製造商的非營利組織「Pro Tejer 基金會」主席加爾菲奧內（Luciano Galfione）表示，「在進口量屢創新高之際，我們的產能運作已降到歷史新低。」

墨西哥、巴西汽車業遭中國搶市

墨西哥與巴西是拉美區域的汽車製造重要國家，如今正面臨廉價中國汽車傾銷的壓力。

中國的比亞迪（BYD）和長城汽車（GWM）等車企，在拉美看到了巨大的成長機會。巴西是全球第6大汽車市場，根據巴西電動汽車協會的數據，2024年巴西售出的6萬1615輛電動車中，超過80%是中國品牌；根據中國乘用車市場資訊聯席會（China Passenger Car Association）的資料，墨西哥已成為中國汽車出口的最大目的地，去年進口了62萬5187輛，超越俄羅斯的進口量。

雖然墨西哥被估計是全球第7大汽車生產國，去年生產的近400萬輛汽車中，約有340萬輛用於出口；巴西則生產約260萬輛汽車，其中包括許多電動車與油電混合車。相比之下，中國的汽車產量達到3450萬輛，其中超過700萬輛出口到海外。

專家指出，中國之所以在電動車方面具備優勢，部分原因在於龐大的政府支持，以及便宜的銷售價格，未來將持續擴大在拉美的市占率。

2026年1月20日星期二，從中國運抵阿根廷布宜諾斯艾利斯省薩拉特碼頭的比亞迪常州號汽車運輸船上的混合動力汽車和電動汽車正在卸載。 （美聯社）

多數拉美國家對中貿易失衡擴大

雖然中國為了滿足其龐大的工業需求，需要拉丁美洲豐富的自然資源，從巴西的鋰、智利的銅，到祕魯的魚粉。但整個地區對中國的貿易逆差仍持續擴大。

中國是墨西哥僅次於美國的第2大貿易夥伴，墨西哥對中國的出口，像是銅及其精礦、電機與電子設備，以及農產品等原物料總額僅約90億美元；但墨西哥對中國的貿易逆差，在2024年達到1200億美元。

阿根廷對中國的貿易逆差，則在2025年升至接近82億美元，主因是進口的電機與設備、製成品等項目，遠多於其出口的原物料，例如黃豆與肉類。

至於巴西，去年對中國的貿易順差達290億美元，部分原因在於北京暫停採購美國大豆後，轉而向巴西購買。智利也因出口銅、鋰、水果與葡萄酒，對中國維持貿易順差。

中國借錢給拉美與加勒比國家是美國3倍

然而，中國與拉美國家的關係，不只有進出口貿易問題，還有借貸問題。2014年至2023年間，中國向拉美與加勒比海國家提供的貸款與補助金，總額約1530億美元，成為該地區最大的官方資金來源；相較之下，美國提供的金額約為507億美元。這代表華府每提供或出借1美元，北京就提供3美元。

美國智庫美洲對話（Inter-American Dialogue）的邁爾斯（Meyers）表示，「對於競爭力可能存在深切擔憂，但在政治上，許多國家覺得自己沒有空間去抵制中國的出口激增。」並補充，「這段關係在經濟上已經變得過於重要。」

拉美多國祭重稅抵制「中國製造」商品

不過，一些國家仍抵制中國製造商品。墨西哥對中國的汽車、家電和服裝等商品徵收高達50%的關稅。

巴西是取消或逐步廢除50美元以下海外包裹的「小額免稅政策」（de minimis exemption），部分目的是針對來自中國的廉價進口商品。巴西同時也在提高電動車的進口關稅。分析人士預期，其他國家可能會跟進，拉丁美洲可能將推出更多保護主義措施，包括關稅與更嚴格的監管。

智利已提高關稅，並對低價包裹課徵19%的增值稅。

專注於中國與拉美關係的顧問公司拉薩路創辦人拉薩路（Leland Lazarus）表示，鑑於中國日益增長的影響力，各國在採取保護主義政策時面臨「權衡取捨」。他說，「他們不能做得太過火，否則中國可能會採取對等的報復行動。所以，他們的籌碼有限。」

