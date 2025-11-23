廉政人員防災士專班開訓 強化防救災量能
記者吳典叡／綜合報導
「廉政人員防災士專班」開訓典禮今（24）日登場，內政部指出，防災士培訓的目的在賦予民眾自救與互助的能力，受訓學員曾在災害發生時，將所學運用於家園的守護與救援，充分展現培訓的實質效益。未來，將持續與各級政府單位合作，推動防災士訓練，並針對專業團體開設專班，擴大訓練對象，以加速防災士普及度。
114年度廉政人員防災士專班培訓開訓典禮今日於大坪林聯合開發大樓15樓大禮堂舉行，由政務次長馬士元主持。馬士元表示，廉政人員長期深耕機關風險防範與危機處理，具備良好的風險意識與應變思維，透過參與防災士培訓，不僅得以提升行政韌性，也能進一步強化推廣防災意識的能力，期盼大家在完成防災士培訓後，能結合本身專業，成為社區與公部門防災推廣的領頭力量，共同實現自助、互助與公助的防災能量，也展現政府積極提升社會防災韌性的決心。
內政部說，為期2日的專班培訓是首次針對廉政人員辦理，61位參訓人員來自全國各機關廉政部門，課程內容涵蓋災害特性認識、防災計畫研擬、避難與救援實務演練等，並結合廉政工作特性，希望未來學員在推動廉政教育與風險管理時，也同步納入防災思維，成為行政體系中推動「廉能與防災並重」的新力量。
114年度廉政人員防災士專班培訓開訓典禮登場，並強化整體防救災量能。（內政部提供）
內政部政務次長馬士元表示，期盼在完成防災士培訓後，大家能結合本身專業，成為社區與公部門防災推廣的領頭力量。（內政部提供）
