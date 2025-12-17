廉政再升級！新北跨域合作共商透明市政

新北政風處尹處長維治（圖右）說明公職人員關係人與服務機關為交易時應注意利益衝突迴避法規定。（圖：新北政風處提供）

▲新北政風處尹處長維治（圖右）說明公職人員關係人與服務機關為交易時應注意利益衝突迴避法規定。（圖：新北政風處提供）

新北市政府召開第十三次廉政會報，邀請臺灣新北地方檢察署檢察長郭永發、法務部調查局新北市調查處處長何復生、謙信法律事務所律師王藹芸及世新大學行政管理學系副教授吳怡融等外聘委員共同與會，透過跨域專業視角，對市府廉政政策與制度提出建言，深化廉能治理。

新北市長侯友宜指出，效率與透明是市政核心價值。以捷運環狀線十四張開發案為例，投入約一千一百億，興建五千一百戶住宅及二萬坪商場，攸關市民未來生活品質。市府堅持事前預防、過程監督、資訊公開，成立採購廉政平臺，結合檢察、調查、廉政機關及民間力量，防範不當介入，確保工程如期如質。

經發局長盛筱蓉會中分享榮獲今年度透明晶質獎經驗，今年代表市府角逐法務部「透明晶質獎」評選，在參獎過程除了自我檢視機關透明措施，獲得公正第三方評審建議，透明晶質獎獲獎不是終點，而是持續前行、再創佳績新起點。

政風處報告「公益揭弊者保護法」施行情形，說明檢舉程序、保障措施及保密義務，提醒各機關強化宣導並落實保護。為符合社會現況及切合實務運作要求，政風處提出修訂新北市政府員工廉政倫理規範之討論案。政風處長尹維治表示，重點參酌近幾年物價標準，參考行政院版「公務員廉政倫理規範」，調整受贈財物及飲宴應酬社交禮俗標準金額；另補充說明公職人員關係人與服務機關為交易時應注意公職人員利益衝突迴避法相關規定。

副市長朱惕之表示，廉政不僅防弊，更是促進興利的重要助力，期許各機關首長以身作則，與政風單位合作，打造透明可信賴的市政環境，推動廉能治理穩健前行。