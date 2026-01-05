廉政平臺跨機關合作永平國小廢棄物清運順利完成

廉政平臺監督把關奏效！永平國小地下停車場中繼站廢棄物順利清運完成。

▲廉政平臺監督把關奏效！永平國小地下停車場中繼站廢棄物順利清運完成。

新北市永和區永平國小地下停車場工程持續推進，在交通局與施工團隊合作下，目前整體進度達八八‧六五％，超前○‧二％，全面朝今（一一五）年六月完工目標邁進。交通局表示，備受家長與居民關注的地下廢棄物清運，在廉政平臺跨機關監督下，第二工區已完成，累計清運量達二萬三千一百三十四立方公尺，相當九‧二五座標準游泳池蓄水量，展現效率與管理透明。

交通局副局長金肇安今（五）日主持「永平國小地下停車場廉政平臺」第五次聯繫會議，邀集檢察官、台灣透明組織協會、新北市調查處等機關代表共同檢視清運後續工程。金指出，操場下方早年曾為垃圾掩埋場，交通局整合檢調、民間團體及市府單位成立廉政平臺，透過跨機關合作預防風險，實地視察工地，落實「看得到、查得到、管得到」的監督機制。

交通局政風室主任陳怡君表示，為防範清運過程廉政風險，政風處及交通局相關科室組成專案小組，多次實地跟車稽查，並透過即時監控影像設備查核車輛進出，杜絕濫倒等違規。並指出工程率先導入智慧工地管理，設置環境偵測設備即時監測溫度、濕度、噪音及空氣品質，並於仁愛路、保生路設置智慧看板，同步在交通局官網公開資訊，落實公開透明。

交通局停車管理科長吳清哲表示，永平國小地下停車場規劃地下三層，設有二百三十八格小型車位、六百九十二格機車位，並設置連通道銜接捷運萬大中和線ＬＧ○五站。工程自一一三年一月開工，目前正進行操場覆土作業，進度穩定超前，預計今年六月完工。