廉政署數位學習課程榮獲「學習界奧斯卡獎」 -布蘭登霍爾卓越獎「金獎」肯定

法務部廉政署製作之數位課程「聯合國反貪腐公約與我國廉政政策推動之簡介」榮獲「布蘭登霍爾卓越獎（Brandon Hall Group Excellence Awards）」。(圖片來源/法務部廉政署)

法務部廉政署製作之數位課程「聯合國反貪腐公約與我國廉政政策推動之簡介」榮獲「布蘭登霍爾卓越獎（Brandon Hall Group Excellence Awards）」教育技術卓越類別(EdTech Excellence Awards)金獎之肯定。適逢我國將於今年舉辦《聯合國反貪腐公約》第三次國家報告國際審查，此項國際金獎不僅肯定臺灣在廉政教育工作上的努力，更為即將到來的國際審查揭開隆重序幕。

廣告 廣告

《聯合國反貪腐公約》是全球反貪腐法制的最上位規範。本次獲獎的數位課程由廉政署精心製作，內容涵蓋三大核心層面：

一、公約精髓與全球概況：帶領閱聽者深入解析公約核心條文，掌握國際反貪腐的最新趨勢與合作機制。

二、自主遵循的歷程：詳細記錄臺灣在非聯合國會員國的背景下，如何主動接軌國際，將國際規範轉化為國內法律制度的成就。

三、在地化實踐與政策亮點：課程最終聚焦於我國當前廉政政策重點，透過具體案例分析，引導閱聽者理解臺灣如何將公約精神落實為透明治理、社會參與及企業誠信等在地化行動方案。

「布蘭登霍爾卓越獎」具有「學習界奧斯卡獎」的美譽。本次獲得金獎的殊榮是臺灣廉政與國際接軌的重要指標，在接下來的國際審查中，廉政署將延續這股創新能量，向國際社會展示臺灣在透明治理、反貪腐法制及誠信教育上的深度與廣度，持續與國際專家對話，精進我國廉政政策。

(原始連結)





更多信傳媒報導

「台灣祭 in 福岡2026」以台南為主題 黃偉哲親赴推廣現場大啖虱目魚鬆肉燥飯

鼓勵青年社會創新 115年Young飛全球行動計畫開放提案申請 總獎金最高新臺幣80萬元

思想坦克》川普的治國理念

