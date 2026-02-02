廉政署數位學習課程榮獲「學習界奧斯卡獎」 -布蘭登霍爾卓越獎「金獎」肯定

廉政署製作數位課程「聯合國反貪腐公約與我國廉政政策推動之簡介」近來榮獲「布蘭登霍爾卓越獎（Brandon Hall Group Excellence Awards）」肯定，該獎具有「學習界奧斯卡獎」美譽之稱，為今年舉辦《聯合國反貪腐公約》第三次國家報告國際審查揭開重要序幕，由廉政署長馮長帶領同仁合影留念。（廉政署提供）

法務部廉政署製作數位課程「聯合國反貪腐公約與我國廉政政策推動之簡介」近來榮獲「布蘭登霍爾卓越獎（Brandon Hall Group Excellence Awards）」教育技術卓越類別(EdTech Excellence Awards)金獎肯定，由於適逢我國將於今年舉辦《聯合國反貪腐公約》第三次國家報告國際審查，此項國際金獎不僅肯定臺灣在廉政教育工作上的努力，更為即將到來的國際審查揭開隆重序幕。

廣告 廣告

廉政署製作數位課程「聯合國反貪腐公約與我國廉政政策推動之簡介」近來榮獲「布蘭登霍爾卓越獎（Brandon Hall Group Excellence Awards）」肯定，該獎具有「學習界奧斯卡獎」美譽之稱，為今年舉辦《聯合國反貪腐公約》第三次國家報告國際審查揭開重要序幕，由廉政署長馮長帶領同仁合影留念。（廉政署提供）

廉政署指出，《聯合國反貪腐公約》是全球反貪腐法制的最上位規範，本次該署獲獎的數位課程精心製作，內容涵蓋三大核心層面：

一、公約精髓與全球概況：帶領閱聽者深入解析公約核心條文，掌握國際反貪腐的最新趨勢與合作機制。

二、自主遵循的歷程：詳細記錄臺灣在非聯合國會員國的背景下，如何主動接軌國際，將國際規範轉化為國內法律制度的成就。

三、在地化實踐與政策亮點：課程最終聚焦於我國當前廉政政策重點，透過具體案例分析，引導閱聽者理解臺灣如何將公約精神落實為透明治理、社會參與及企業誠信等在地化行動方案。

廉政署說，「布蘭登霍爾卓越獎」具有「學習界奧斯卡獎」的美譽，本次獲得金獎的殊榮是臺灣廉政與國際接軌的重要指標，在接下來的國際審查中，廉政署將延續這股創新能量，向國際社會展示臺灣在透明治理、反貪腐法制及誠信教育上的深度與廣度，持續與國際專家對話，精進我國廉政政策。

廉政署製作數位課程「聯合國反貪腐公約與我國廉政政策推動之簡介」近來榮獲「布蘭登霍爾卓越獎（Brandon Hall Group Excellence Awards）」肯定，該獎具有「學習界奧斯卡獎」美譽之稱，為今年舉辦《聯合國反貪腐公約》第三次國家報告國際審查揭開重要序幕，由廉政署長馮長帶領同仁合影留念。（廉政署提供）

更多鏡週刊報導

馬斯克「星鏈」網路服務成詐團工具 中檢警偵破跨國詐團不法逾2億元

海鯤號下潛100公尺成功 國安人士：強化第一島鏈水下防衛關鍵節點

涉餵毒2幼子致死 台中地院院裁定收押生母