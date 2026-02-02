社會中心／綜合報導

法務部廉政署製作之數位課程「聯合國反貪腐公約與我國廉政政策推動之簡介」榮獲「布蘭登霍爾卓越獎（Brandon Hall Group Excellence Awards）」教育技術卓越類別(EdTech Excellence Awards)金獎之肯定。適逢我國將於今年舉辦《聯合國反貪腐公約》第三次國家報告國際審查，此項國際金獎不僅肯定臺灣在廉政教育工作上的努力，更為即將到來的國際審查揭開隆重序幕。

《聯合國反貪腐公約》是全球反貪腐法制的最上位規範。

廉政署數位學習課程榮獲「學習界奧斯卡獎」 布蘭登霍爾卓越獎「金獎」肯定

法務部廉政署製作之數位課程 榮獲「布蘭登霍爾卓越獎」教育技術卓越類別金獎之肯定（圖／法務部廉政署提供）

本次獲獎的數位課程由廉政署精心製作，內容涵蓋三大核心層面：一、公約精髓與全球概況：帶領閱聽者深入解析公約核心條文，掌握國際反貪腐的最新趨勢與合作機制。二、自主遵循的歷程：詳細記錄臺灣在非聯合國會員國的背景下，如何主動接軌國際，將國際規範轉化為國內法律制度的成就。三、在地化實踐與政策亮點：課程最終聚焦於我國當前廉政政策重點，透過具體案例分析，引導閱聽者理解臺灣如何將公約精神落實為透明治理、社會參與及企業誠信等在地化行動方案。

「布蘭登霍爾卓越獎」 具有「學習界奧斯卡獎」的美譽（圖／法務部廉政署提供）

「布蘭登霍爾卓越獎」具有「學習界奧斯卡獎」的美譽。本次獲得金獎的殊榮是臺灣廉政與國際接軌的重要指標，在接下來的國際審查中，廉政署將延續這股創新能量，向國際社會展示臺灣在透明治理、反貪腐法制及誠信教育上的深度與廣度，持續與國際專家對話，精進我國廉政政策。

