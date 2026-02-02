廉政署數位學習課程獲肯定 拿下「學習界奧斯卡獎」金獎

廉政署數位學習課程榮獲有「學習界奧斯卡獎」之稱的布蘭登霍爾卓越獎（ Brandon Hall Group Excellence Awards ）金獎肯定。（廉政署提供）



法務部廉政署日前製作的數位課程「聯合國反貪腐公約與我國廉政政策推動之簡介」榮獲「布蘭登霍爾卓越獎（Brandon Hall Group Excellence Awards）」教育技術卓越類別（EdTech Excellence Awards）金獎。剛好台灣將在今年舉辦《聯合國反貪腐公約》第三次國家報告國際審查，此項國際金獎不僅肯定台灣在廉政教育工作上的努力，更為即將到來的國際審查揭開隆重序幕。

廣告 廣告

廉政署指出，《聯合國反貪腐公約》是全球反貪腐法制的最上位規範。本次獲獎的數位課程由廉政署精心製作，內容涵蓋三大核心層面：

▲公約精髓與全球概況：帶領閱聽者深入解析公約核心條文，掌握國際反貪腐的最新趨勢與合作機制。

▲自主遵循的歷程：詳細記錄臺灣在非聯合國會員國的背景下，如何主動接軌國際，將國際規範轉化為國內法律制度的成就。

▲在地化實踐與政策亮點：課程最終聚焦於我國當前廉政政策重點，透過具體案例分析，引導閱聽者理解臺灣如何將公約精神落實為透明治理、社會參與及企業誠信等在地化行動方案。

「布蘭登霍爾卓越獎」具有「學習界奧斯卡獎」的美譽。本次獲得金獎的殊榮是臺灣廉政與國際接軌的重要指標，在接下來的國際審查中，廉政署將延續這股創新能量，向國際社會展示臺灣在透明治理、反貪腐法制及誠信教育上的深度與廣度，持續與國際專家對話，精進我國廉政政策。



更多上報報導

顏寬恒被揪3筆財產申報不實 監察院重罰290萬

為中信特攻開球 廉政署長馮成：讓運動環境更公平、美好

未停權！廉政會約談林岱樺2小時無決議 仍保高雄市長初選資格