廉政署數位學習課程 榮獲「學習界奧斯卡獎」金獎

廉政署製作的數位課程「聯合國反貪腐公約與我國廉政政策推動之簡介」，榮獲「布蘭登霍爾卓越獎」，署長馮成(拿獎牌者)與製作團隊合影。廉政署提供



法務部廉政署製作的數位課程「聯合國反貪腐公約與我國廉政政策推動之簡介」，在國際上再創佳績，榮獲「布蘭登霍爾卓越獎（Brandon Hall Group Excellence Awards）」教育技術卓越類別金獎殊榮。此獎項素有「學習界奧斯卡獎」之譽，為全球教育與學習領域的重要指標。這次得獎不僅彰顯台灣在廉政教育上的努力與成就，也為即將舉行的《聯合國反貪腐公約》第三次國家報告國際審查揭開序幕。

《聯合國反貪腐公約》作為全球反貪腐法制的最高準則，對各國政府的廉政政策與治理模式具有深遠影響。廉政署這次推出的數位課程，內容涵蓋公約核心精神、台灣自主遵循的歷程，以及在地化實踐成果，全面展現我國在反貪腐領域的努力與貢獻。

廣告 廣告

課程主要分為三大核心層面：

1、公約精髓與全球概況

課程深入解析《聯合國反貪腐公約》的核心條文，帶領學習者掌握國際反貪腐的最新趨勢及合作機制，提升對全球反貪腐脈絡的理解。

2、自主遵循的歷程

課程詳細紀錄台灣在非聯合國會員國的背景下，如何主動接軌國際規範，將其轉化為國內法律制度，展現台灣在推動廉政政策上的積極作為與不懈努力。

3、在地化實踐與政策亮點

課程結合台灣當前廉政政策重點，透過具體案例分析，展示我國如何將公約精神落實於透明治理、社會參與及企業誠信等行動方案中，彰顯本土化實踐成果。

廉政署製作的數位課程「聯合國反貪腐公約與我國廉政政策推動之簡介」，榮獲「布蘭登霍爾卓越獎」

「布蘭登霍爾卓越獎」自1994年設立以來，一直以來被視為全球學習與發展領域的最高榮譽。廉政署此次以創新且具深度的數位課程內容脫穎而出，獲得評審高度肯定，成為台灣廉政教育與國際接軌的重要里程碑。

廉政署製作的數位課程「聯合國反貪腐公約與我國廉政政策推動之簡介」，榮獲「布蘭登霍爾卓越獎」

廉政署指出，未來將持續以創新思維推動反貪腐教育，深化透明治理、強化誠信文化，並在即將到來的《聯合國反貪腐公約》國際審查中，向全球展現台灣在廉政政策上的深度與廣度，積極拓展國際合作，共同打造廉潔透明的社會環境。

更多太報報導

地點曝光！最年輕總統14歲建國「領土比梵蒂岡大」 澳洲男「流亡」中

南韓汽車旅館消失中… 業者急改名「不敢再叫摩鐵」

「台美經濟繁榮夥伴對話」落幕 數發部推進AI發展戰略對接