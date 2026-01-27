廉政署12位政風高階主管上任 雙北、桃園政風處長異動

12名高階政風主管今天宣誓上任。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒、王定傳／台北報導〕法務部廉政署今日上午10時許，舉行「新任政風高階主管聯合宣誓典禮」，共計12名新任政風高階主管人員參加宣誓，並由法務部長鄭銘謙監誓及致詞。此次除台北市、新北市、桃園市三都的政風處長均異動外，財政、經濟、勞動及衛福部等中央機關政風處長，也於這波做出調整。

法務部長鄭銘謙致詞時表示，我國近年來積極推動廉政工作，今年8月預計舉辦聯合國反貪腐公約第三次國家報告國際審查會議，向世界展現政府反貪腐的決心。另也持續推動透明晶質獎與機關採購廉政平臺，協助公部門與企業共同建構誠信環境，打造人民有感、值得信賴的政府。

鄭銘謙也提出四點勉勵新任主管，首先是要求主管們正言正己，落實廉政核心價值，依法依程序專業執行職務，同時關懷同仁提供支持，進而內化廉潔價值，使廉政作為經得起社會檢驗。第二是防貪為先，健全機關風險治理，強化事前預防與風險預警機制，並落實採購補助及重大業務把關，結合內控機制運作，自源頭降低貪瀆不法風險。

第三以關懷領導與同理溝通，建立首長及業務單位互信合作，並凝聚廉政治理共識，形塑穩固持久的廉潔組織文化。第四則是要求主管們應善用科技與跨域合作，與時俱進推動廉政創新，並掌握輿情即時澄清，積極回應人民對政府的期待。

本次高階主管職務異動名單如下：

1.國軍退除役官兵輔導委員會政風處處長高伯陽(原任臺北市政府政風處處長)

2.財政部政風處處長周志信(原任勞動部政風處處長)

3.經濟部政風處處長紀嘉真(原任衛生福利部政風處處長)

4.勞動部政風處處長徐慶全(原任行政院政風處副處長)

5.衛生福利部政風處處長劉耀中(原任中央銀行政風室主任)

6.中央銀行政風室主任簡國興(原任國防部政風室主任)

7.行政院主計總處政風室主任陳依芸(原任法務部廉政署專門委員)

8.中央選舉委員會政風室主任黃尚香(原任交通部政風處專門委員)

9.監察院政風室主任黃泓智(原任法務部廉政署秘書室主任)

10.臺北市政府政風處處長吳滄俯(原任桃園市政府政風處處長)

11.新北市政府政風處處長許家錦(原任財政部政風處處長)

12.桃園市政府政風處處長廖常新(原任經濟部政風處處長)。

