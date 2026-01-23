廉能反詐一二三 安心公務不迷航

海洋委員會海洋保育署於今（廿三）日舉辦「機密安全暨廉能反詐」專題講習，邀請臺灣高雄地方檢察署主任檢察官蔡佰達以實務案例宣導法遵與風險辨識，聚焦洩密、偽造文書、審查不實涉圖利、收賄與不當餽贈、公務車私用及反詐騙等重點，並提出「廉能反詐一二三」口訣：一要保密、二要誠信、三要穩健，提醒同仁把基本功落實在日常工作，依法行政更踏實，也更安心。(見圖)

蔡佰達表示，機密維護與廉潔自持不是口號，而是工作現場最常遇到的判斷題；「一切依法而行，法律是執法者最有力的後盾」，只要依規定、照程序按部就班，就能在面對請託關說或灰色地帶時，站得穩、做得對。他以洩密、偽造文書、審查不實涉圖利等案例提醒，任何看似「小疏忽」都可能累積成「大風險」。

蔡佰達強調，面對賄賂、不當餽贈等誘惑，務必守住行為分際；對於公務車等公用資源使用界線，應清楚使用規範，避免便宜行事而誤觸法網；針對詐騙手法翻新，他指出反詐要靠穩健判斷與通報意識，遇到不明金流、可疑投資、要求保密或急迫催促等情境，先停、再查、再問。問家人、問朋友、問問一六五反詐騙專線，並做好必要的通報查證。

海保署主任秘書王永昌以《海邊的星星巨人》繪本比喻「航向星星的船不會迷航」，透過主任檢察官的案例解說，同仁更清楚理解誠信與依法行政不僅是守護海洋的重要基礎，也像北極星一樣，為大家在面對請託、誘惑或不確定情境時指明方向，幫助拿捏公務界線、做出正確選擇；海保署將持續推動法紀宣導與風險防制，營造同仁彼此支持的友善職場，讓公務員勇於任事、安心不迷航。