廉能治理成效獲國際肯定 台灣排名升至全球第24名

廉政署外觀。呂志明攝



國際透明組織（Transparency International）於今（2/10）日公布2025年全球清廉印象指數（Corruption Perceptions Index, CPI），台灣再創佳績，以68分（滿分100分）躍升至全球第24名，較2024年進步1名，分數亦提升1分，雙雙刷新歷年最佳紀錄，超越全球86%受評國家，成為國際清廉國家前段班的重要成員。

廉能治理成果顯著 台灣形象持續提升

清廉印象指數（CPI）作為全球公部門廉潔度的權威指標，主要評估各國公部門的貪腐情況及公私部門的互動狀況。指數分數越高，代表腐敗感知程度越低。總統賴清德自上任以來，秉持「清廉勤政」的施政理念，致力於推動民主治理，展現台灣作為國際社會負責任成員的承諾。行政院長卓榮泰強調，廉能治理是深化民主的重要基石，台灣以「自由、民主、法治、開放、廉能」的形象贏得國際信賴。

法務部長鄭銘謙表示，台灣將持續加強內化機關廉政文化，將廉政視為國家競爭力的重要基礎，進一步邁向國際舞台。

多項具體措施 推動廉能治理

在各部會的通力合作下，台灣在廉能治理方面推出多項創新舉措，成效顯著：

1、響應國際反貪趨勢

台灣積極實踐《聯合國反貪腐公約》，並完成第三次國家報告的撰寫，同時加入聯合國反貪腐公約聯盟（UNCAC Coalition），展現對審查透明度與公民參與的高度重視。

2、完善揭弊保護機制

《公益揭弊者保護法》於2025年正式施行，廉政署設立「揭弊者保護專區」及法律諮詢專線，並辦理超過3,400場次宣導活動，推動揭弊友善文化。

3、樹立廉能標竿典範

廉政署持續舉辦「透明晶質獎」，推廣良善治理理念。本屆22個參獎機關以創新科技強化行政透明與效能，樹立廉能典範。

4、精進採購透明治理

廉政署擴展「機關採購廉政平台」，導入國際開放採購資料標準（OCDS），提升採購透明度與監督效能，有效保障重大建設項目的推進。

5、深化反貪合作

透過與私部門的多元交流與合作，廉政署促進誠信經營環境，建立透明、高效、符合國際標準的企業經營模式。

6、強化國家機密維護

為防範潛在國安威脅，廉政署全面推動機關安全及公務機密維護工作，加強公務人員的保密意識與責任感。

7、導入科技偵查工具

廉政署開發「智慧肅貪分析系統」，結合大數據分析技術，有效提升偵查效率。截至2025年底，移送案件定罪率高達94.17%，展現精準打擊貪瀆犯罪的顯著成果。

展望未來 深化廉能建設

未來，台灣將繼續秉持「清廉勤政、落實民主治理、建立開放政府」的施政理念，深化制度建設及風險監控機制，加強與國內外各界的交流合作，共同推動清廉治理。透過不斷努力，台灣將持續在全球清廉印象指數排名中穩步向前，為世界展現一個更加透明、負責任與值得信賴的民主典範。

