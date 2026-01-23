廉航出頭天！台灣虎航宣布年終 平均10.6個月
繼長榮、華航、星宇之後，台灣虎航年終獎金也在今日揭曉，將發放平均10.6個月的績效獎金，並調薪5.3％，讓辛苦1年的員工共享豐碩果實。另繼上周已進行115年首批客艙組員的招募後，今日再啟動徵才，廣招商用機師、運務員及多個內勤人員職缺，邀請有志者加入台灣虎航的大家庭。
台灣虎航今日召開董事會，正式通過「2025年員工績效獎金」方案。回顧2025年，台灣虎航展現強勁的營運實力，年度營收再度攀上歷史巔峰，儘管過去1年面臨全球航空業修護能量緊湊、場站營運成本及各項物價上漲等外部挑戰，公司仍展現堅強的經營韌性。董事會今日拍板通過，將發放平均10.6個月的績效獎金。
在薪資調整方面，台灣虎航115年度調薪政策為每位員工平均調幅5.3％。至於機師及時薪人員，將依其薪資結構另行辦理。台灣虎航表示，期待透過具競爭力的薪資與獎酬制度，持續吸引並留住優秀人才，為下一個階段的航向注入最強動能。
台灣虎航說明，本次商用機師（CPL）的招募時間，自2月2日至22日止，報名資格需具備中華民國國籍、大專以上畢業（不限定科系），包含2年內有效之英文檢定成績證明文件，具有FAA、CAA或ICAO認可之商用駕駛員執照（CPL），總飛行時數250小時以上等條件。
經初步書面資料篩選後，符合資格者將於今年3月起進行相關甄試流程，獲錄取者預計將安排於第2季報到。且為因應現行A320機隊仍持續汰舊換新，且自117年起，將開始有首架A321neo航機開始交付，為打造更強大且安全的飛行團隊並提早布局，機師招募也將持續投入資源以進行人才培養。
至於運務員職缺，報名期間為3月2日至16日，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上或相當等級之英語能力檢定成績，具日韓語會話能力尤佳。本次招募預計錄取45名，上班地點為桃園國際機場；獲錄取者預計將於5月後分批報到接受訓練，訓練合格後始可正式上線。
