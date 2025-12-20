廉航加價飛機餐圖文不符 他怒控史上最難吃！

國際中心／杜子心報導



飛機餐因為只有搭飛機才能吃到，對不少旅客來說本身就帶著一種特別的期待感，上餐時甚至還會特地拍照留念，希望能為旅程留下紀念。不過，近日卻有一家歐洲廉價航空公司的機上餐點，因為實品與菜單照片落差過大，被乘客形容「難吃到吞不下去」，不僅讓當事人當場氣炸，相關畫面曝光後，也迅速在網路上引發熱議。





他買廉航加價餐點怒控史上最難吃飛機餐 空服員也不挺喊：看起來糟透了

麥克收到的帕尼尼與菜單圖片中的相去甚遠。（圖／翻攝自每日郵報)





根據英國《每日郵報》報導，事件發生在12月10日，60歲的乘客麥克．克羅斯比（Mike Crosby）搭乘瑞安航空（Ryanair），從愛爾蘭都柏林飛往倫敦盧頓機場。由於航程中感到飢餓，他花費10.98英鎊（約新台幣463元），購買一份包含熱咖啡、巧克力與起司火腿帕尼尼的套餐。然而，菜單照片中原本看起來外皮金黃、內餡飽滿的熱壓三明治，實品卻完全變了樣，麵包乾癟、內容物少得可憐，只有薄薄兩片火腿與一層疑似起司醬的塗抹物，與宣傳照幾乎是兩個世界。

廣告 廣告

花11英鎊買到「地獄帕尼尼」 瑞安航空飛機餐連空服員都搖頭

帕尼尼的寒酸賣相連空服員自己都看不下去。（示意圖／翻攝自pexels）

麥克表示，他只咬了兩口就吞不下去，最後直接把整份帕尼尼丟進垃圾桶，氣得向空服員反映。沒想到對方非但沒有替公司辯護，反而尷尬道歉，私下認同這份餐點「看起來糟透了」，還拿出一小罐洋芋片作為補償。事後麥克向航空公司申訴要求退款，卻遭到拒絕，讓他直言，比起食物本身，更讓人失望的是處理態度。事件曝光後，大批網友湧入討論，不少資深旅客直言這正是廉航「潛規則」，與其花錢投訴，不如一開始就自備餐點，別被精美菜單照給騙了。

原文出處：他買廉航加價餐點怒控史上最難吃飛機餐 空服員也不挺喊：看起來糟透了！

更多民視新聞報導

吳婉君穿高衩泳衣騎馬 時尚照辣翻一票粉絲

下飛機見行李箱成廢鐵！他PO毀損照網笑：被坦克輾？

這5種水果升糖速度驚人！營養師曝第1名千萬別榨成汁

