廉航機票改名 藏高額費用風險

廉航機票便宜、購票彈性，但「可改名」背後卻暗藏高額費用風險，消基會籲清楚揭示收費標準。（本報資料照片）

低成本航空主打票價便宜、購票彈性，但「可改名」背後卻暗藏高額費用風險，就算是一般國籍航空，也可能出現規範不明確問題。消基會調查發現，不少航空公司雖標示機票「可改名」，實際上卻需另付高額手續費、票差與稅差，費用甚至接近重新購票，消費者若事前未充分知情，容易誤判風險、衍生糾紛。

消基會指出，近期有旅客因英文姓名拼寫錯誤，向不同航空公司申請更正，其中廈門航空免費協助更正，中國國際航空卻收取2筆改票手續費，合計逾4000元，顯示航空公司對「改名」的認定與收費標準差異極大。

廣告 廣告

為釐清市場現況，消基會於今年10月針對多家在台營運、或與台北有航線往來的航空公司進行調查，發現不同航空公司的改名收費費率差距大，部分低成本航空雖「可改名」，卻常附帶高額票差與稅差補收機制，導致消費者誤以為能改名，實際上「幾乎等於重新購票」。

消基會說明，國籍航空公司普遍不允許「換人」，但多數接受同一旅客的姓名更正，例如拼字錯誤或順序顛倒，並收取固定手續費，這類規定符合國際防堵黃牛轉售的慣例，但不少消費者並不清楚「更正姓名」與「更換乘客」在制度上的差異，往往到臨櫃才發現即便只錯一個字母，也可能被視為不同旅客。

而廉航雖多開放改名或換人，但費用結構更為複雜，舉例來說，廉價航空多採「低票價、附加費高」的營運模式，改名往往須另付手續費，並補足票差與稅差，整體成本可能逼近重新購票，部分消費者誤以為「可以改名就有彈性」，實際操作後才發現幾乎沒有價格優勢。

消基會呼籲，交通部與相關主管機關，應要求航空公司在官網與訂票頁面清楚揭示改名、改票與退票費用，並以中文標示，避免「可改名」成為誤導性宣傳，同時也建議將航空電子票契約納入定型化契約檢視，針對高額手續費與不對等條款加強監督。