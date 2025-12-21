廉航89歲老婦起飛前身亡？乘客揪1異狀：早就不對勁

國際中心／張予柔報導



英國廉價航空易捷航空（easyJet）近日捲入一起爭議事件，一架原定自西班牙飛往英國的航班，在起飛前驚傳機上一名高齡乘客不幸過世，導致班機臨時折返、全程延誤將近12小時。部分乘客事後質疑，該名老婦可能在登機前就已失去生命跡象，航空公司卻仍讓她登機。對此，航空公司已經出面回應。





廉航89歲老婦驚傳起飛前斷氣！乘客「揪1事」質疑：她看起來早就走了

據目擊者轉述，地勤人員曾多次關心老婦身體狀況，但同行家屬聲稱她「只是疲倦睡著了」。

根據外媒報導，該起事件發生於19日上午，航班原訂於上午11點15分自西班牙馬拉加（Málaga）起飛，前往英國倫敦蓋特威克機場（Gatwick Airport）。當時，一名89歲老婦由輪椅推送登機，並由多達5名親友陪同。據目擊乘客轉述，地勤人員在登機前曾多次關心老婦的身體狀況，但同行家屬一再保證她「只是疲倦睡著了」，並強調身體狀況沒有問題，甚至有人聲稱具備醫療背景。

廉航89歲老婦驚傳起飛前斷氣！乘客「揪1事」質疑：她看起來早就走了

在飛機即將前往跑道起飛之際，空服員察覺老婦狀況異常，確認後發現老婦已經過世。

沒想到，飛機完成登機程序並開始滑行後，情況卻急轉直下。就在飛機即將前往跑道起飛之際，一名空服員察覺老婦狀況異常，隨即通報機長。經確認後，老婦已經在機上過世，班機立刻中止起飛並折返停機坪，相關單位隨後上機處理。這起突發事件導致航班延誤近12小時，直到當晚10點47分才重新起飛，抵達倫敦時已深夜，讓不少旅客行程大亂。

廉航89歲老婦驚傳起飛前斷氣！乘客「揪1事」質疑：她看起來早就走了

有乘客在社交媒體上表示，每個經過的人都認為老婦已無生命跡象，「她看起來就像是已經過世了，無意識癱坐在輪椅上」。

事件曝光後，有同機乘客憤怒質疑，老婦是否早在登機前就已經失去生命跡象，卻仍被推上飛機，質疑航空公司與家屬的判斷是否出現疏失。一名乘客在社交媒體上表示，每個經過的人都認為老婦已無生命跡象，「她看起來就像是已經過世了，無意識癱坐在輪椅上……太噁心了，準備接受退款申請跟投訴吧！」。對此，易捷航空發聲明，強調乘客說法有誤，指出老婦持有適航證明，且是登機後才不幸過世。

