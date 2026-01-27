廋澄慶看張學友演唱會 散場遭貼臉狂拍怒制止

張學友《60+》巡演香港最終場在紅館落幕，庾澄慶也到場力挺。（圖／翻攝自微博＠庾澄慶、好大一隻胖皮卡）





「歌神」張學友《張學友60+巡迴演唱會》香港最終場於25日晚間在紅館圓滿落幕，64歲的他連唱20場依舊狀態驚人，不僅安可一口氣獻唱12首經典歌曲，更以累積324場的成績為這趟巡演畫下句點。演唱會散場後，場外也出現意外插曲，前來力挺的庾澄慶遭民眾近距離「手機貼臉」狂拍，當場動怒出聲制止。

累計324場完美收官

迎來巡演最終章，張學友在台上坦言心情相當複雜，形容自己「想哭又不想哭、緊張又不緊張」，但仍以穩定唱功與驚人體力把現場氣氛推至最高點。他也幽默自嘲「唱完就失業了」，同時感性向台下致謝，感謝太太羅美薇與兩個女兒一路以來的支持與陪伴。張學友表示，這趟巡演能走過兩年多、締造破紀錄的場次，全靠歌迷力挺。談到舉辦《60+》演唱會的初衷，他強調不認為「60+就該停下來」，未來仍會繼續保養身體、練歌，把更好的自己帶回舞台，並向歌迷預告「很快再開工」。

廣告 廣告

庾澄慶離場時遭到民眾貼臉猛拍。（圖／翻攝自小紅書＠linda）

庾澄慶離場時遭到民眾貼臉猛拍。（圖／翻攝自小紅書＠linda）

散場遭貼臉狂拍 哈林當場喝止

不過，最終場結束後的場外畫面同樣引發討論。庾澄慶當晚到場看演唱會，散場走出紅館玻璃門時立刻被一群人包圍，更有人把手機直接伸到他面前，鏡頭幾乎貼著臉猛拍。面對近距離拍攝與一路尾隨，庾澄慶終於動肝火，出聲制止「不要拍了」，隨後在保全護送下離開，但人潮仍緊追不放。



【更多東森娛樂報導】

●張學友自曝60歲退休！《60+巡演》落終場 重返回憶起點

●太思念已逝前女友！香港視帝「3分鐘獨角戲」哭到鼻涕失控

●冰球樂團成軍13年首攻北流！「門票開賣1分鐘完售」驚喜宣布加場

