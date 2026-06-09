廖俊松庭訊證詞反覆矛盾 鄭文燦辯方指徹底戳破檢方「行收賄對價關係」論點

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桃園地院開庭審理前桃園市長鄭文燦所涉華亞科技園區土地開發貪污案。 圖：林昀真/攝(資料照)

[Newtalk新聞] 桃園地方法院今（9）日繼續審理前桃園市長鄭文燦涉貪案，針對關鍵證人廖俊松進行第二次交互詰問。庭訊中廖俊松供述多次出現不同版本，與先前偵查及庭上說法明顯矛盾，辯護團隊據此主張，檢方起訴書所認定的「行收賄對價關係」已無法成立。並提出4論點論證檢方起訴舉證嚴重不足。

一、會議紀錄證明桃市府未配合，而且官邸匆匆10分鐘會面，亦無可能達成行收賄合意的主客觀條件

廖俊松上次開庭時已坦承，他根本不贊成將9.12公頃農地與41公頃公墓用地合併開發，甚至在庭上直指市府此舉是「亂搞」。根據歷次桃園市政府會議紀錄，市府最終決定採「區段徵收」方式合併辦理都市計畫，與廖俊松希望「直接向內政部申請自辦市地重劃」的強烈意願完全背道而馳。

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辯方強調，雙方在市長官邸的會面僅短短約10分鐘，無論主觀或客觀條件，都不可能就市府「從未配合、也無法協助」的事項達成任何行收賄合意。更重要的是，廖俊松所提109年2月的都市計畫變更申請案，在106年9月14日官邸會面時根本尚未存在，時間上無法構成對價關係。

二、廖俊松親口證實「兩項請託」，證明檢方起訴之「對價行為」不成立

廖俊松今日具結作證時親口表示，他當初找鄭文燦的請託只有兩項：一是地主依法自行將都市計畫送到內政部都委會審查時，希望桃園市政府列席官員幫忙發言；二是內政部通過農地變更為工業用地後，核准地主自辦市地重劃。

這段證詞被辯方認為直接推翻檢方起訴核心。因為本案屬部訂都市計畫，審查權在中央內政部都委會，桃園市政府僅能派員列席，無決定權；後續自辦市地重劃亦須載明於都市計畫變更案中，同樣由內政部主管。依相關法規，地主早在102年即擁有合法申請權利，無需市府「解套」百分之百地主同意門檻。廖俊松也當庭表示，認為市府協助「沒有幫助」。

三、楊兆麟首度發言反駁：餐敘屬禮貌拜會，市長沒講什麼就先走

同案被告、前台塑企業總經理楊兆麟今日首度在庭上發言，反駁廖俊松說詞。楊兆麟表示，106年8月22日餐敘前他與鄭文燦完全不認識，餐敘純粹是因台塑在桃園有多項投資（包括兩家醫院、半導體廠等），基於企業禮貌而進行的拜會。

他強調，席間僅寒暄客套，完全沒有談論土地開發案，也不可能在有其他幹部在場的情況下，違反台塑規範與鄭文燦達成任何請託合意。楊兆麟直指，廖俊松常在外打著他的名義行事，相關說法並非事實。

四、家屬親口認證「一天到晚說謊，說謊是他的生存法則」

針對廖俊松單方面指控的送錢情節，楊兆麟委任律師指出，監聽譯文顯示廖俊松的兒子與媳婦曾形容他「一天到晚說謊，說謊是他的生存法則」。律師並表示，楊兆麟早於106年就表明要退股，廖俊松還承諾108年8月前完成核定，全案實際由廖俊松一人推動，與楊兆麟無關。

鄭文燦辯護律師總結表示，檢方對「對價關係」有多種不同版本，在歷次庭審中一一被攻破，全案僅依賴證詞反覆矛盾的廖俊松單一證詞，舉證責任嚴重不足。今日庭訊已還原本案事實，顯示鄭文燦既無犯罪動機，也無實質協助行為，市府推動方向更非廖俊松所求。

此案源於林口特定區工五工業區（華亞科技園區）擴大開發，檢方指控鄭文燦涉嫌收受500萬元賄賂以協助土地變更與重劃。鄭文燦否認犯罪，主張市府依法行政。案件仍持續審理中。

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