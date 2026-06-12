廖偉棠專欄：後室 夢核 與妄想系迷宮的魅力
《後室》（Backrooms）一片，怎麼看都是一部小眾且有點Cult的獨立電影，沒想到票房大捷，公眾口碑亦好，可以推想的是：所謂Z世代（生於2005年的導演凱恩·帕森斯 Kane Pixels的年齡是典型代表）的趣味、煩惱、壓抑與妄想，都已經越出世代的「閾限」變成同時代人的共識，也就是說不止「後室」，整個世界都有成為閾限空間（Liminal Space）的潛質。
抱歉我用了本世代的危言聳聽來開始這篇文章。事實上我沉醉於《後室》的場景設定（而不是劇情），並不是因為想到了Z世代，也沒有想到那些流行詞比如「夢核」（Dreamcore）、「怪核」（Weirdcore）、「池核」（Poolcore）、「賽博鄉愁」（Cyber Nostalgia）⋯
夢核的場景，早在大友克洋的《童夢》、《阿基拉》就有出現，但那時的美學和劇情趨向都是迅速地從夢發展到「硬核」（Hardcore），一切極致化、顛覆乃至失控起來。夢核倒是相對安全與穩定的，《後室》如果你少一點好奇心它也是一個比較穩定的空間，電影裡男主角克拉克甚至多次出入其「閾」而無損，直到他組織了探險小隊，為這個空間帶進過多不屬於他的氣息⋯
然後「後室」才開始蛻變為「鬼店」（The Shining），現實失敗者克拉克就像後者裡的作家傑克·托倫斯，自己的怨氣呼應了空間的滋生，漸漸分不清他是製造惡夢的人還是被惡夢吞噬者，但無論如何，他漸漸安於這個空間，不在乎空間也吞噬其他無辜者——他變成了為虎作倀的倀鬼。以上，是電影版的基本邏輯。
但Backrooms最早在網路、YouTube次文化中的生成是無邏輯、非邏輯的。Backrooms之迷人，在於其自由闡釋的可能，在於其無限繁衍的空間，以及那些微小而怪異的Bug，這都可以讓你一直漫遊但時刻興奮地體驗著夢魘，無休無止，怪物永遠不會真正與你碰面——甚至，在「原教旨主義」的Backrooms愛好群中，他們否定怪物的存在，只保留空間作為怪物本身。
這種以空間為主角的漫遊，令我想起我最愛的日本那些被稱為暗黑妄想系的動漫：從押井守《天使之卵》到貳瓶勉《BLAME！探索者》裡的漫遊——中間還有個士郎正宗《仙術超攻殼》，並暴走著一個更為非理性的逆柱意味裂。《天使之卵》和《BLAME！探索者》裡的漫遊雖然有著某種虛無飄渺的目的，但看著看著你會覺得這只不過是作者展開場景衍生的藉口。
燒腦神作《BLAME！探索者》以其篇幅與世界觀的浩大，鋼窟廢墟之中無休止的漫遊，令人嘆為觀止。那些不知屬於未來何年的巨大建築，讓人想起比利時畫家史奇頓巧構的異度空間，但它們源自某種AI悖論而來的建造者失控。而宏大的空間固然不在話下（比如說地球鋼窟五千層增生中的失控巴別塔，部分延伸到木星！），更觸動人的是它的時間格局，我們看到主角兩人因為遇襲走失，轉眼間在幾個頁碼後重遇，她說我在這裡等了你十年！何其惘然。後來兩人為了尋找一個求救訊號來源，竟然坐了224,409小時的車——相當於25.6年⋯⋯故事結尾，更是與第一集開頭連接形成了一個莫比烏斯環。
貳瓶勉在此作之後還有許多呈現宏觀尺度迷宮空間的作品，比如說《ABAЯA》、《人形王國》與近作《塔之迷宮》，但都因為時間維度的單一而未及《BLAME！探索者》震撼。可見夢境的哲學化，關鍵在於時間的介入。空間的無限不停、遭遇時間的折疊，最為耐人尋味，在《後室》裡最精彩的兩個細節也呼應了這一點，第一次是克拉克遇見地面上有他兩個員工的鞋子早已陷入其中，第二次更可怕，員工巴比滑落下層時，發現大量骯髒的衣物，其中一件竟是他之前給克拉克拍片時穿過的T恤⋯⋯這跟《鬼店》最後一個鏡頭一樣，屬於時間折疊，成功地在空間迷宮上再籠罩了一層時間迷宮。
《後室》電影版畢竟是美國電影工業的產物，因此它不能免俗地要營造劇情，包括把上述時間魔法也拉進劇情中。好萊塢劇情的要求，是至少能自圓其說，但Backrooms或者說夢核美學恰恰是建立在悖論甚至「故弄玄虛」之上的，結果正是這些人物背景、角色弧光、起承轉合之類的編劇套路，抵銷了好大一部分《後室》的魅力、甚至藝術性，許多惡夢細節也因為受制於說故事的主線，不能旁逸斜出離題作文，恕為可惜。
同時，任何關於惡夢的作品，只要佛洛伊德那一套一介入，就會變得無趣，《後室》也免不了（挖掘女主角的童年陰影，刻意強調她保留的手印殘片會幫助她戰勝心魔之類的隱喻）。如果再加上大企業或政府陰謀論，就徹底完蛋，而《後室》在所謂的Async Corporation公司大做文章，又是俗套。電影版不如短片版就在於此。
《後室》後半部最後拍成了個精神分析學電影，除了以「破綻」人體直觀呈現記憶的扭曲相對成功，其他皆老生常談，尤其那個成為克拉克陰暗面分身的「實體」海盜船長的出現與追逐戲，幾乎淪為鬧劇。
也許這是老派流行文化的必然導向，我想到的更顯著的影視例子有《怪奇物語》、《黑鏡》，小說例子如蘇珊娜·克拉克的《皮拉奈奇》（也是主角迷失在巨大無解的密閉迷宮空間裡），都屬於創作者急於自圓其說而喪失了作品的開放性、自由度的遺憾，相比之下，《後室》還保留了一星半點的開放結尾——最好不要在續集把它封閉，希望生於Z世代的凱恩·帕森斯多參考死於Z時代的大衛·林區，這位大師的電影藝術極其任性、反對闡釋、細思極恐，實在是夢核、怪核的老祖宗。
※作者為詩人、作家、攝影師。1975年出生於廣東，1997年移居香港。曾出版詩集《八尺雪意》、《半簿鬼語》、《尋找倉央嘉措》、評論集《異托邦指南》等。
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