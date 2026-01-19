廖偉棠專欄：美國巫師還是美國病人？ 瓊·蒂蒂安的多面
瓊·蒂蒂安於2021年12月23日去世，享年87歲，格里芬·鄧恩的《瓊·蒂蒂安：核心潰散》（Joan Didion: The Center Will Not Hold）是2017年就拍成的，而我最近才去看，本為著兩個疑問：一、瓊·蒂蒂安怎能在六十年代最火熱的時候保持對六十年代的清醒批判？二、像瓊·蒂蒂安這樣的美國作家是怎樣在美國維生的？
第二個疑問解決得比較簡單，它的答案就隱藏在第一個疑問之中。瓊·蒂蒂安也是一個小說家，但紀錄片一開始她就坦承自己的第一本小說Run River初版只賣出了11本，後半段提到自己為什麼要寫劇本，也指「寫電影劇本就像是給導演寫筆記，是全新的寫作方式」，關鍵在於能有好的收入去幫她做真正想做的事：就是文學創作。可見瓊·蒂蒂安如果不以公共知識分子姿態對社會問題直接批判並因此「出圈」成名，而是專營文學的話，也是難以在當今美國過上她在紀錄片中那種中產階級生活的。
「她對大家積極反應的東西總是表示懷疑」——紐約書評的主編說，那麼可以說瓊·蒂蒂安連自己所獲得的盛譽也保持懷疑，這才是她的可貴之處。
無論譽之為非虛構寫作天花板，還是按以前說法：新新聞主義教母，瓊·蒂蒂安都會高呼冤枉。沒錯，她的成名作《向伯利恆跋涉》（Slouching Towards Bethlehem，1968年）和《白色專輯》（The White Album，1979年）都在時代漩渦中身歷其境、文筆自由真摯又不乏冷峻，引領一代健筆酷評風氣，紀錄片裡她的同行帶點嫉妒地說：「美國的詭異現實不知怎的滲透到此人的骨子裡，再從打字機的另一端流瀉出來。」
但瓊·蒂蒂安清醒地輕描淡寫：「我那時每個月給雜誌寫幾篇文章，出了兩本書，參與著這個時代的集體妄想。」她並沒有自矜於她在漩渦中捕捉漩渦的本事，反而坦承自己是在「參與」而非高高在上的觀察與剖析，而「集體妄想」固然包括她所戳穿的六十年代嬉皮大眾的「和平與愛」幻象，但也包括那一代公共知識分子、意見領袖們那一往無前的「敢教日月換新天」的謎之自信。
紀錄片可見，瓊·蒂蒂安與其夫約翰·格瑞格一度成為了那個時代的既得利益者，他們更屬於美國的名利場而不是戰場、修羅場。黃金時代的「核心潰散」固然帶給她痛苦，但也帶來大量機遇。
紀錄片有一段很讓人疑惑作為非虛構寫作特派員的新聞敏感與嗜血的分別何在：談論她的名作時，導演問及當時現場「面對一個兩歲孩子，嘴上沾着迷幻藥的白色粉末時，你在想什麼？」蒼老如女巫的瓊·蒂蒂安揮動着手臂說：「我的想法，我覺得這是千載難逢（it was gold）；千言萬語，只能用這個詞概括。如果你是來做一篇報道，你的存在就是為了這樣的時刻。無論好壞。」
如果瓊·蒂蒂安在今天出道、並說這一番話，必定會被斥為吃人血饅頭，而且會在社交媒體被炎上，甚至「社死」⋯⋯她並非無情、也並非缺乏政治正確的敏感度，而是她太相信書寫本身比書寫所關注的主題更有意義，這是一種屬於現代主義的菁英意識，就跟核心潰散The Center Will Not Hold的原典出處：愛爾蘭詩人葉慈一脈相承。
晚年的瓊·蒂蒂安瘦得皮包骨頭，體重長期只有34公斤，看著卻不讓人揪心，她始終散發著強大能量，也像葉慈詩中那些凱爾特神話裡的老精靈。而且她在晚期寫作中終於解決了上述書寫本身與書寫所關注的主題之間的剝削之嫌，因為她直接從自己傷口蘸墨——這樣說未免太殘酷，就像紀錄片旁述說「她終於不再隔著紗寫，而是以一個有資格報導傷痛為何物的人去書寫」（因為其夫、女相繼猝逝）——我的第一反應也是：WTF，「資格」？作家真的需要以個人幸福為代價取得書寫不幸的資格嗎？書寫本身需要「資格」的門檻認同嗎？瓊·蒂蒂安那一代自由主義知識分子不是以反對這種道德苛求為自豪的嗎？
慚愧，我也曾就「介入詩歌」是否有吃人血饅頭之嫌說過「只要吃自己的人血饅頭就能避免這種質疑」，並以杜甫書寫自己家庭的苦難為例。現在看來，有點陳義過高了，尤其目睹瓊·蒂蒂安遭遇的家庭巨變，並且閱讀她絕唱之作《奇想之年》（The Year of Magical Thinking，2005年）和《藍夜》（Blue Nights，2011年）這兩本心靈獨白之後。
《奇想之年》關於至愛約翰·格瑞格之死，細述丈夫去世後一年作為「未亡人」的生活，不但有深得無法化解的哀慟，也有自責與冷靜剖白。瓊·蒂蒂安和約翰並非完美夫妻，紀錄片也不諱言：他們的婚姻一度瀕臨崩潰，約翰非常暴躁易怒（沒提有沒有家暴），作為平等的作家，他卻總是搶著幫她把話說完——她卻說他是「我和世界的橋樑」，這裡面的矛盾滋味，想必也難以為今日追求純粹的女權主義所理解。
關鍵還是面對死亡，書中的三個返身自述，也在紀錄片裡被再次強調：一、「總要有人對失去至親的痛苦上有所書寫，讓後來的人在痛苦的時候有經驗可以參考」；二、「在最難過的時候我會寫作，我想通過檢閱我的痛苦，來解除我的痛苦。」三、「我認為最艱難的部分是將它寫完，因為只要我還在寫，我就依然以某種方式，同他聯繫在一起。」最後一句最讓人動容，因為寫作而充盈的生命、而獲得的愛（瓊·蒂蒂安在最早談及兩人相戀時直言：我不可能想像愛一個不是作家的人），最後依然可以求助於寫作而抵抗死亡之虛空。
但《藍夜》裡這種悲慟更加虛無，「我們談論死亡的時候，就是在談論我們的孩子。我說。」——這句話最讓人怵目驚心，因為我也是在生兒育女之後才真正意識到死亡的可怕，之前我毫不畏懼死亡，但現在我偷生、貪戀活著的時光，純粹因為不捨見證子女的成長，這是多麼大的執、多麼妄的愛啊。「有沒有可能，我從來沒相信過時光的流逝? 我有沒有篤信過，這世上會有永久持續的藍夜？」《藍夜》裡反覆奏響的，是這等近乎浪漫主義抒情的質問，請不要理解為瓊·蒂蒂安的失敗與投降。
相較於意氣風發以文字品評時代的那個瓊·蒂蒂安，我更喜歡這個脆弱的瓊·蒂蒂安。
※作者為詩人、作家、攝影師。1975年出生於廣東，1997年移居香港。曾出版詩集《八尺雪意》、《半簿鬼語》、《尋找倉央嘉措》、評論集《異托邦指南》等。
