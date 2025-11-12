廖偉翔促勞動部速送「外送專法」部版 洪申翰稱下週五前提出草案
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
立法委員廖偉翔今（12）日表示，外送專法已延宕近10年，立法院社會福利及衛生環境委員會上週舉行首場針對「外送專法」公辦公聽會，他今天於質詢時呼籲勞動部版本的專法應儘速完成，並明確規範外送員最低報酬及相關成本，以保障外送員權益。勞動部長洪申翰承諾，最晚下週五前提出。
廖偉翔肯定勞動部長，針對外送員需求給予積極正面回應，但他也詢問洪申翰，勞動部版本外送專法預計何時預告？洪申翰回應，目前已在進行各方意見最後的收整，且行政機關提出版本的法案須有一定的程序與嚴謹，並承諾最晚於下週五前提出。
至於外送員從業人員最關心的「最低報酬」，廖偉翔提醒，外送員最關切的是實際收入，但若要有效保障權益，須考量兩個重要因素：其一是外送員自付成本，包括車輛、保險與設備耗損；其二是備勤待命時間（等單時間）所占比例，若未有效統計，外送員付出的隱性成本無法反映。他說明，以全國平均工時2030小時計算，每小時平均報酬約為50元左右，政府需注意實際收入與支出比例。
部分網路輿論及報導指出，專法通過後可能將成本轉嫁給民眾與商家。對此，洪申翰表示，外送專法框架下的四方：「外送員、消費者、合作商家、平台業者」，最強勢與最弱勢的分別是平台業者與外送員，其他包括消費者、合作商家都應以定型化契約保障其權益。
廖偉翔強調，勞動部應確認整體成本後，確立合理分擔機制，避免外送員權益受損、又讓消費者與商家承擔過多負擔，外送產業才能朝向更公平的方向發展。
照片來源：廖偉翔國會辦公室
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
中午來開匯／嚴守不相干人不得知悉 黃介正指379封電報僅呈國民黨主席
強勢回應總統「自己生病讓別人吃藥」 韓國瑜籲賴清德凍結台獨黨綱
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
外送專法延宕十年 廖偉翔促明訂最低報酬保障外送員
（記者陳志仁／台北報導）外送專法延宕近10年，立法院社會福利及衛生環境委員會上週首度舉行公辦公廳會，討論相關立 […]引新聞 ・ 10 小時前
大陸「雙11」境內買氣低 電商轉攻英日韓海外市場
中國大陸電商的年度盛事「雙十一」購物節，如今已經是線上與實體店家，同步推出促銷的年度重點項目。京東今年雙十一共33天，公布的成果卻只有訂單量增六成，下單用戶增四成，總交易金額連四年神隱。阿里巴巴則把活動延長到11月14日，總計30天，但多數消費者認為優惠力度有限，買氣冷淡。學者坦言官方的「舊換新」補貼，以及密集的折扣促銷，讓消費者對雙十一刺激無感。電商則紛紛轉向海外，京東提供的13個跨境免運市場，因此出現翻倍成長，但快速攀升的運費與行銷開支，可能造成第三季財報虧損。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
疫後高薪光環褪色？直擊外送產業現況！【獨立特派員】
紀錄短片《追風者》描繪2位30歲外送員在街頭穿梭的日與夜，一人為了還400萬的債，拚命跑單；另一位雖然沒有一技之長，但有著滿腔熱血，是名列前茅的優秀外送員，卻希望有一天能脫離外送圈、開店創業。導演周禹丞記錄下他們時而堅定，同時又充滿著徬徨的外送員人生。公視新聞網 ・ 16 小時前
談外送員專法 洪申翰盼讓四方關係更健康
勞動部長洪申翰11日接受中央廣播電台「這樣看中國」節目專訪時指出，外送產業中涉及外送員、外送平台、店家、消費者四方關係，過去權力不對等，政院版的外送員專法將透過法制化，讓四方關係更健康。 外送員人數持續攀升，現在已經有超過14萬人從事外送，但相關保障卻不太足夠，朝野立委陸續提出各種版本的外送員專法。勞動部長洪申翰11日接受中央廣播電台「這樣看中國」、主持人蔡明芳專訪時指出，現在年輕人喜歡有「彈性」的工作，「但彈性過了頭，有時有點危險」。 洪申翰表示，外送產業涉及外送員、外送平台、店家、消費者四方，這四方關係中，最強勢的是平台業者，他們掌握演算法、數位技術，甚至利潤分配的權力；而最弱勢的是外送員，他們要自備交通工具、手機、油錢等，還可能因為消費者客訴就被無預警停權、終止契約、影響生計，救濟管道也不明確，明顯是承擔最多風險的。 洪申翰強調，外送員騎著機車到處穿梭，安全問題政府不能忽視，因此，政院版的外送員專法很快就會提出，期盼讓外送員、外送平台、店家、消費者四方的關係更健康。他說：『(原音)尤其是四方關係過去累積下來一些權力不對等的部分應該要修正回來一些，我其實覺得我們最核心的事情是做這件中央廣播電台 ・ 17 小時前
勞動部桃竹苗分署推三大ESG實務課程 全面培養學員永續專業職力
【記者 彭慧婉／桃園 報導】為響應全球淨零排放與綠色轉型趨勢，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與元智大學攜手成立「台灣好報 ・ 22 小時前
《政治》外送員專法2周內預告！擬保障最低報酬與申訴權
【時報-台北電】我國外送員累積人次已達15萬人，但卻面臨報酬不透明、停權申訴難等情況，立法院近日已展開審查外送員專法，立委廖偉翔12日質詢勞動部關心部版外送員專法進度及關鍵條文等，勞動部長洪申翰備詢時表示，會在2周內預告外送員草案，目前正在做利害關係方匯整。 立法院12日邀請勞動部業務報告。立委廖偉翔表示，以外送員成本計算來看，燃油、保養、折舊、通訊、保險等一年成本約11萬元，若以某外送員疊3單20分鐘外送、每單平均300元試算，平台合計外送員可收到逾300元，但外送員卻可能只收到45元。 廖偉翔說，目前條文中比較有爭議為最低報酬保障，勞動部規劃如何保障？也要避免平台把成本轉嫁給消費者。(新聞來源：中時即時 林良齊)時報資訊 ・ 19 小時前
打在地牌！鳳凰颱風來襲留守台南 陳亭妃：幕僚代登記初選
颱風鳳凰來襲，台南今天停班停課。民進黨立委陳亭妃今天（12日）上午由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成2026年台南市長初選登記。陳亭妃強調，颱風來襲，她固守台南、守護台南，這是她對台南的承諾「任何時刻，陳亭妃都是跟人民站在一起」。中天新聞網 ・ 16 小時前
從臺東出發 邁向亞洲共振「亞洲創生聯盟」展現地方創生3.0新典範
【記者張嘉誠／綜合報導】 為呼應「地方創生3.0」及「中小企業國際化」政策方向，經濟部中小及新創企業署推動「1 […]民眾日報 ・ 16 小時前
鄭麗文稱普丁不是獨裁者 林佳龍：暴露對民主無知
（中央社記者楊堯茹台北12日電）在野質疑出訪頻繁惹怒中國，外交部長林佳龍表示，台灣有做或沒做什麼，並不改變中共併吞台灣的野心。談到國民黨主席鄭麗文稱俄羅斯總統普丁非獨裁者，林佳龍說，這樣的黨主席是「挑戰三觀」，暴露對民主的無知。中央社 ・ 16 小時前
西班牙國王訪中 簽署強化雙邊合作協議
西班牙國王菲利佩六世(Felipe VI)訪問中國，他今天(12日)與中國國家主席習近平共同簽署兩國在語言交流等其他領域協議；中、西兩國並宣示強化雙方合作。 西班牙是歐元區第四大經濟體，正尋求與中國強化經濟投資關係，在西班牙與美國經貿關係緊張之際，西班牙國王訪問中國。在此之前，西班牙總理桑傑士(Pedro Sánchez)4月份才訪中，這也是桑傑士3年內三度訪問中國。 相較於其他歐盟國家，西班牙對中國態度較為友善。 習近平夫婦在北京人民大會堂迎接菲利佩六世與王后造訪，並且安排軍禮21響禮炮歡迎；隨同西班牙國王訪中的還包括西班牙外交部長阿爾巴雷斯(José Manuel Albares)。 習近平表示，中國準備好與西班牙一同攜手建立全面性的戰略夥伴關係，讓雙邊關係更穩定、更有發展，及更有國際影響力。習近平也表示，中國將進口更多西班牙產品，但是並未具體說明是那些產品。 菲利佩六世也與習近平簽署促進語言交流、經濟合作的協議；同時，西班牙也將向中國出口水產品。菲利佩六世此行也將與中國國務院總理李強、中國人大委員長趙樂際會面。菲利佩六世訪中第一站先到成都，在西班牙外交與經濟部長陪同下，與一些西班中央廣播電台 ・ 16 小時前
勞動部罰錢了！ 注意事項一次看
雇主請注意！勞動部提醒，當勞動契約依勞動基準法第11條、第13條但書、第14條、第20條或勞工職業災害保險及保護法第84條或第85條規定終止時，雇主應依規定給付勞工資遣費，且應於終止勞動契約後30日內發給。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
以色列戰略事務部長請辭 稱兩年戰爭已重創伊朗恐怖軸心
以色列戰略事務部長德默爾(Ron Dermer)，同時也是加薩停火談判的首席代表，在巴勒斯坦地區人質獲釋後，宣布辭去部長職務。 德默爾是總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)的親密助手，他主導了數月密集談判，最終促成了於10月10日生效的加薩停火與人質交換協議。 自協議生效以來，哈瑪斯已釋放所有20名仍存活的人質，並交還24名遇難者遺體，另有4具遺體尚未歸還。 德默爾在11日晚間於X平台發布辭職信。信中表示，「10月7日的襲擊與其後兩年的戰爭，將影響政府如何被看待。」他說，「兩年過去，我們重創了伊朗恐怖勢力的軸心，如今已穩居優勢，將引領以色列往一個安全、繁榮與和平的時代邁進。」並形容2023年10月7日是自1948年以色列建國以來，猶太人民「最黑暗」的一天。 「我不知道未來會如何，但有一點無庸置疑，無論如何我都會繼續為猶太民族的未來盡一己之力。」德默爾在信中並未說明，他是否會繼續擔任加薩停火協議第二階段談判的首席代表。 尼坦雅胡在X平台感謝德默爾對他本人及國家的「巨大貢獻」。他並表示，「我相信你在未來一定還能做出更多貢獻」。 許多來自不同政治陣營的以色列民眾支持成立調查委中央廣播電台 ・ 16 小時前
兒童人權日公益畫展揭幕 世展會籲用愛「圈」起世界！
【民眾新聞網方健龍新竹報導】響應1120兒童人權日，台灣世界展望會結合新竹在地藝術家、幼兒園及本會服務弱勢兒少 […]民眾日報 ・ 16 小時前
試用期終止契約 勞動部：雇主仍應給付資遣費
勞動部今天(11日)指出，雇主若因歇業、虧損、公司改組、或勞工遭遇職業災害導致無法勝任等原因，必須與勞工終止契約時，應給付資遣費，且需在終止契約後30天內支付，否則將處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰。 勞動部指出，勞退新制自94年(2005年)7月1日起施行，迄今年已滿20週年。依勞工退休金條例、勞退新制第12條規定，雇主應發給適用勞退新制勞工的資遣費給與標準，按勞工的工作年資，每滿1年發給2分之1個月平均工資，未滿1年者，以比例計給；最高以發給6個月平均工資為限。雇主如未依標準或期限給付勞工資遣費者，處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並限期給付，屆期未給付者，應按次處罰。 勞動部強調，縱使是試用期的勞工，雇主如認為不符合工作需求，提前終止契約，因終止契約事由仍然是資遣，雇主應依勞退新制資遣費的發給標準規定，給付資遣費，且必須在終止契約後30日內發給勞工。 勞動部退休福祉司司長黃維琛指出，試用期換算下來也許才幾百元資遣費，但若沒在30天內給，最低的處罰就是30萬元。他說：『(原音)雖然這個資遣費，在1、2天的年資來講很少，也許是幾百塊錢，但是一旦在30天內沒有給這個錢，處罰中央廣播電台 ・ 1 天前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 15 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
WBSC最新世界排名公布！日本高居榜首 台灣維持第二
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新世界排名，台灣以總分5112分穩居第二，日本以6676分高居榜首，美國則排第三。中華隊今年在各級賽事累積946分，包括U12世界盃226分、U15冠軍80分、U18世界盃季軍418分，以及亞錦賽亞軍的222分。中天新聞網 ・ 2 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前