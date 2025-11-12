廖偉翔促勞動部速送「外送專法」部版 洪申翰稱下週五前提出草案

照片來源：廖偉翔國會辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立法委員廖偉翔今（12）日表示，外送專法已延宕近10年，立法院社會福利及衛生環境委員會上週舉行首場針對「外送專法」公辦公聽會，他今天於質詢時呼籲勞動部版本的專法應儘速完成，並明確規範外送員最低報酬及相關成本，以保障外送員權益。勞動部長洪申翰承諾，最晚下週五前提出。

廖偉翔肯定勞動部長，針對外送員需求給予積極正面回應，但他也詢問洪申翰，勞動部版本外送專法預計何時預告？洪申翰回應，目前已在進行各方意見最後的收整，且行政機關提出版本的法案須有一定的程序與嚴謹，並承諾最晚於下週五前提出。

廣告 廣告

至於外送員從業人員最關心的「最低報酬」，廖偉翔提醒，外送員最關切的是實際收入，但若要有效保障權益，須考量兩個重要因素：其一是外送員自付成本，包括車輛、保險與設備耗損；其二是備勤待命時間（等單時間）所占比例，若未有效統計，外送員付出的隱性成本無法反映。他說明，以全國平均工時2030小時計算，每小時平均報酬約為50元左右，政府需注意實際收入與支出比例。

部分網路輿論及報導指出，專法通過後可能將成本轉嫁給民眾與商家。對此，洪申翰表示，外送專法框架下的四方：「外送員、消費者、合作商家、平台業者」，最強勢與最弱勢的分別是平台業者與外送員，其他包括消費者、合作商家都應以定型化契約保障其權益。

廖偉翔強調，勞動部應確認整體成本後，確立合理分擔機制，避免外送員權益受損、又讓消費者與商家承擔過多負擔，外送產業才能朝向更公平的方向發展。

照片來源：廖偉翔國會辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／嚴守不相干人不得知悉 黃介正指379封電報僅呈國民黨主席

強勢回應總統「自己生病讓別人吃藥」 韓國瑜籲賴清德凍結台獨黨綱

【文章轉載請註明出處】