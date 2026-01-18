廖偉翔攜手運彩公會贈球 永春喜獲羽球補給

▲運彩公會在立委廖偉翔牽線下，致贈永春國小五箱1800顆羽球，充實了羽球發展資源。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.18)

[NOWnews今日新聞] 台中市永春國小家長自發性發起的「家委盃羽球賽」，今年邁入第八年，帶動了羽球旋風。今(18)日在夢幻城堡羽球場舉辦年度「家委盃」羽球賽，逾百名小選手揮拍競技，展現實力外，最令師生開心的是，運彩公會在立委廖偉翔牽線下，致贈五箱1800顆羽球，充實了羽球發展資源。

永春國小校長蕭俊勇強調，學校辦學目標之一，便是發掘孩子的多元潛能，羽球社團正是開發學生潛能的重要舞台。家委盃的參賽人數年年攀升，從去年的101位增至今年的128位，顯見運動風氣已深入每個家庭。

▲運彩公會在立委廖偉翔牽線下，致贈永春國小五箱1800顆羽球，充實了羽球發展資源，小選手開心不已。（圖／記者金武鳳攝，

家長會長李俊葦也指出，這場比賽不只是競技，更是家長陪伴孩子成長的快樂時光。尤其每週兩次的課後時光，校園球場總能見到家長與孩子攜手練球身影，透過揮拍間的互動，不僅強健孩子體能，也拉近親子親子情感。非常感謝社會各界給予的助力，讓孩子們能擁有充足的資源揮灑汗水。

這股由校園延伸至家庭的運動風氣，吸引了長期支持基層體育的立委廖偉翔關注，今日偕同運彩公會前往學校，致贈5箱共1800顆、價值約10萬元的優質羽球，讓師生們歡呼不已。

廖偉翔表示，看到學校能將非正式課程的社團活動經營得如此有聲有色，甚至發展成全校性的親子傳統，值得肯定。只是近年來羽球價格飆派，對學校與家長造成負擔，希望透過這次的物資補給，減輕家長負擔，也讓這份「親子共動」精神持續傳承。

▲運彩公會理事長何昱奇則透過特助林承毅表示：希望這小小的贈球之舉，能對基層體育發展盡一份綿力。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.18)

運彩公會理事長何昱奇透過特助林承毅表示：看到羽球運動不僅在校園蓬勃發展，更吸引家長參與，進而增進親子關係，是一件很開心的事！希望這小小的贈球之舉，能對基層體育發展盡一份綿力。

為了讓全校師生皆能參與，永春國小每年定期舉辦兩大羽球賽事，上半年由針對學童個人的「家委盃」揭開序幕，下半年則是由親子組隊上陣的「親子盃」接力登場。

