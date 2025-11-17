廖偉翔籲保障孕婦工作權 洪申翰允諾將專案公布違法企業 11

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

新北市三重區去年發生一起人倫悲劇，廖姓男子因育兒與經濟問題，殺害妻子劉姓女子與6個月大孩子，隨後再自殺，近期判決出爐再次引發熱議。立委廖偉翔今（17）日指出，劉姓女子因懷孕被資遣，導致面臨巨大經濟壓力，更凸顯孕婦與新手媽媽在職場上遭受的歧視，正是壓垮被害者的主因，呼籲勞動部應公布落實保護、補強制度。

廖偉翔指出，劉姓女子懷孕期間被雇主以「不適任」為由資遣，求職時甚至被面試官嫌棄「像看到鬼」。他直言，在政府宣稱鼓勵生育的同時，孕婦卻在現實的職場處處碰壁，最終讓經濟與情緒壓力不斷累積，進而導致人倫慘劇。

廖偉翔進一步表示，根據勞動部「違反勞動法令查詢系統」，從法律事務所、科技製造業到醫療業，全台多個行業皆出現懷孕歧視、拒絕家庭照顧假、育嬰留停不當處分等違法紀錄，甚至有醫療院所僅被處罰2萬元，完全沒有嚇阻效果，顯示我國的孕期與育兒友善環境仍嚴重不足。

廖偉翔強調，每一位願意成為母親的女性，都值得一個安全、不受歧視的職場環境，若政府真的想鼓勵生育，不能讓孕婦在求職市場成為弱勢中的弱勢，更不能讓她們因為懷孕被視為麻煩或負擔。他希望政府能落實保護、補強制度，讓任何家庭都不再因制度的缺口而承受無法挽回的傷痛。

勞動部長洪申翰回應，勞動部重視育兒勞工相關權益，除地方政府要做相關訪查，勞動部也會落實裁罰，甚至在裁罰金額的部分，願意跟地方政府討論，盡量遏止悲劇發生。

針對懷孕歧視，洪申翰也坦言和職場文化有關，有遇到蠻多因懷孕被歧視的員工，但她不敢申訴，或相對應可受保護的資源不多，現在勞動部跟法扶團體合作，盼給更多遭受懷孕歧視的勞工多一點支持。未來會再加強職場文化宣導，並規劃專案公布違反相關法令的公司企業，讓外界知道有哪些公司有懷孕歧視的情況，以保障女性勞工的權益。

照片來源：廖偉翔辦公室提供

