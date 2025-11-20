廖偉翔籲「廚餘政策應盡速定調」 行政院預計12月6日宣示新政策 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市一處養豬場因爆發非洲豬瘟疫情，中央下令不得廚餘養豬，但廚餘去化議題再度引起熱議，立法院社會福利及衛生環境委員會今（20）日赴桃園生質能中心及泓橋環保科技公司進行考察，了解廚餘再利用、生質能轉化及防疫管理等技術。衛環委員會召委、立委廖偉翔表示，中央對廚餘養豬政策至今仍不一致，環境部與農業部應儘速定調，以免基層養豬戶、清運業者及地方政府皆無所適從。

「這就是完整的循環模式。」廖偉翔指出，桃園生質能中心透過BOT模式，以熱處理、厭氧消化及固化掩埋三合一的整合技術處理垃圾與廚餘，將廢棄物重新轉化成再生能源、肥料或原料，達成「循環經濟」。泓橋環保科技則以專利技術將廚餘快速發酵、碎解，產製的有機肥以低成本回饋在地農民，廢水再加工為豬隻營養液，大幅降低豬農的蒸煮成本與碳排量，讓廚餘「從問題變資源」。

廣告 廣告

廖偉翔認為，廚餘本身具有再利用價值，例如全植物性廚餘、食品級廢棄物、禽類下腳料在技術上都可以安全處理，就不會有產生非洲豬瘟的疑慮。他強調，政府不能一遇到問題就通通喊停，應該用科學的方法來管理。

至於廚餘車GPS裝置的費用問題，廖偉翔則表示，農業部與環境部至今僵持不決，導致業者因為不知道該由誰買單而遲遲不敢投入設備。他直言，中央部會不應因費用協調不攏，導致廚餘沒有業者要清運而產生民怨。

環境部回應，有關廚餘禁養政策，目前與農業部持續密集討論，行政院預計在12月6號會有政策宣示。

照片來源：廖偉翔辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

會面巴拉圭總統貝尼亞 江啟臣感謝始終堅定挺台

陳品安披綠袍劍指苗栗縣長之位 鍾東錦盼君子之爭「願景決勝負」

【文章轉載請註明出處】