廖偉翔親子活動爆意外！充氣城堡突消風「像絕命終結站」 本人回應挨轟：完全沒道歉

國民黨台中市立委廖偉翔的「翔童樂馬戲團」活動昨（15日）晚間在西屯區安和公園登場，現場除了有馬戲團表演、市集，還有城堡造型充氣溜滑梯讓小朋友免費遊玩。然而活動過程中卻突然發生插曲，充氣滑梯無預警消風洩氣，整個城堡瞬間塌陷，引發騷動，還有一名孩童因此受到擦傷，驚險一瞬間讓家長驚呼彷彿上演「絕命終結站」！對此廖偉翔在臉書做出回應說明情況。

廖偉翔辦親子活動 驚傳意外插曲

「翔童樂馬戲團」主辦掛名為台中市低碳發展協會，由廖偉翔、及市議員母親黃馨慧聯合服務處、立法院副院長江啓臣辦公室等單位協辦，昨晚在西屯區安和路的安和公園舉辦第二次活動，下午3點開放免費造型溜滑梯，晚間6點開始有表演活動，吸引許多大人小孩在假日出遊享受親子同樂時光，廖偉翔等人也現身舞台和小朋友們一起唱唱跳跳、發放糖果。

然而事發在當晚8點左右，場內的充氣城堡溜滑梯原本有許多小朋友在上面玩耍，但滑梯卻突然因為不明原因瞬間消風，上面的小朋友們隨著城堡塌陷而跌落，嚇得當場哭了起來，家長和現場工作人員也立刻衝上前查看情況，將孩子帶離現場，有家長在社群發文透露，才剛把兒子抱走3秒後，整個充氣城堡就倒掉，像在上演恐怖電影《絕命終結站》。

一孩童受輕傷 廖偉翔事發原因

廖偉翔深夜在臉書發文說明充氣城堡的倒塌原因，「因為電線被外力扯斷、插頭直接斷裂，造成設備突然洩氣」，雖然嚇壞不少家長和小朋友，所幸第一時間大家都平安，僅確認有一名孩子的右腳有輕微擦傷，已由服務處同仁陪同到醫院檢查，並無大礙。另有一名孩子受到驚嚇，同仁也協助關心、心理輔導，並持續關心家長與孩子的狀況。

廖偉翔表示，他已要求廠商和活動團隊未來一定要再加強現場人力、巡視動線，做好設備保護，避免類似情況再發生。若家長後續有任何疑慮、孩子有任何不舒服，都可以直接聯絡服務處尋求協助，強調安全永遠是最重要的，他會持續盯緊，也感謝家長的體諒，未來我們在活動的細節上會要求廠商更加小心注意。

支持者送暖表示「委員加油」「辛苦委員了」，提醒應適時向現場被波及的民眾表達適切歉意，讓民眾感受更好；也有人不滿廖偉翔通篇聲明沒有表示任何歉意，痛批：「身為盧秀燕團隊的一員，這樣真的是正常發揮而已，完全沒有道歉，真的一模一樣」。

