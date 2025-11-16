廖偉翔親子活動爆意外！充氣城堡突消風「像絕命終結站」 本人回應挨轟：完全沒道歉
國民黨台中市立委廖偉翔的「翔童樂馬戲團」活動昨（15日）晚間在西屯區安和公園登場，現場除了有馬戲團表演、市集，還有城堡造型充氣溜滑梯讓小朋友免費遊玩。然而活動過程中卻突然發生插曲，充氣滑梯無預警消風洩氣，整個城堡瞬間塌陷，引發騷動，還有一名孩童因此受到擦傷，驚險一瞬間讓家長驚呼彷彿上演「絕命終結站」！對此廖偉翔在臉書做出回應說明情況。
廖偉翔辦親子活動 驚傳意外插曲
「翔童樂馬戲團」主辦掛名為台中市低碳發展協會，由廖偉翔、及市議員母親黃馨慧聯合服務處、立法院副院長江啓臣辦公室等單位協辦，昨晚在西屯區安和路的安和公園舉辦第二次活動，下午3點開放免費造型溜滑梯，晚間6點開始有表演活動，吸引許多大人小孩在假日出遊享受親子同樂時光，廖偉翔等人也現身舞台和小朋友們一起唱唱跳跳、發放糖果。
然而事發在當晚8點左右，場內的充氣城堡溜滑梯原本有許多小朋友在上面玩耍，但滑梯卻突然因為不明原因瞬間消風，上面的小朋友們隨著城堡塌陷而跌落，嚇得當場哭了起來，家長和現場工作人員也立刻衝上前查看情況，將孩子帶離現場，有家長在社群發文透露，才剛把兒子抱走3秒後，整個充氣城堡就倒掉，像在上演恐怖電影《絕命終結站》。
一孩童受輕傷 廖偉翔事發原因
廖偉翔深夜在臉書發文說明充氣城堡的倒塌原因，「因為電線被外力扯斷、插頭直接斷裂，造成設備突然洩氣」，雖然嚇壞不少家長和小朋友，所幸第一時間大家都平安，僅確認有一名孩子的右腳有輕微擦傷，已由服務處同仁陪同到醫院檢查，並無大礙。另有一名孩子受到驚嚇，同仁也協助關心、心理輔導，並持續關心家長與孩子的狀況。
廖偉翔表示，他已要求廠商和活動團隊未來一定要再加強現場人力、巡視動線，做好設備保護，避免類似情況再發生。若家長後續有任何疑慮、孩子有任何不舒服，都可以直接聯絡服務處尋求協助，強調安全永遠是最重要的，他會持續盯緊，也感謝家長的體諒，未來我們在活動的細節上會要求廠商更加小心注意。
支持者送暖表示「委員加油」「辛苦委員了」，提醒應適時向現場被波及的民眾表達適切歉意，讓民眾感受更好；也有人不滿廖偉翔通篇聲明沒有表示任何歉意，痛批：「身為盧秀燕團隊的一員，這樣真的是正常發揮而已，完全沒有道歉，真的一模一樣」。
更多鏡週刊報導
歐陽娣娣「當工人」踏上廈金大橋！期待從這去家鄉 網酸家鄉不是在中國？
館長認了有私密片！神隱20小時出面喊「我是受害者」 難過抱著老婆哭「不和3員工對質」
館長遭爆料人設崩壞 董念台嗆不是個咖：這個貨色全毀了
其他人也在看
廖偉翔辦親子活動 充氣城堡突洩氣1孩輕傷
[NOWnews今日新聞]由台中市低碳發展協會主辦、立委廖偉翔服務處協辦的「翔童樂馬戲團」大型親子活動，昨晚在安和公園舉辦第2場時，充氣城堡突然瞬間洩氣，當時有多名孩童在裡面，現場哭嚎聲四起！家長批評...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
台中親子活動爆驚險意外！充氣城堡消風坍塌「1童腳擦傷」 家長驚呼：差點出事
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台中安和公園昨（15）日舉辦「翔童樂馬戲團」大型親子活動，然而晚間8時發生充氣城堡突然洩氣意外，險些讓城堡中的小朋...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
充氣城堡突消風孩童驚嚇哭嚎父母急 1童右腳輕微擦傷送醫
「翔童樂馬戲團」親子活動昨天在台中安和公園登場，昨晚8時當許多小孩正在充氣城堡內遊戲玩耍時，充氣城堡突然消風洩氣，孩童們驚嚇哭嚎，父母急忙撐起城堡，要把小孩抱出充氣城堡，有現場目擊民眾形容像是「絕命終結站」。協辦活動的立委廖偉翔說明，充氣城堡因電線被外力扯斷、插頭直接斷裂，造成設備突然洩氣。經查有1名孩童右腳輕微擦傷，已送醫治療，並承諾將加強管理，保護安全。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
驚！熊闖秋田AEON「巡店2hrs」被射殺 大學推「熊出沒預測地圖」
日本秋田縣能代市16日上午發生熊闖入AEON商場事件，這隻體長約80公分的熊在商場內逗留約2小時後遭射殺。同時，上智大學研究團隊近期發布「熊出沒AI預測地圖」，盼能減少人熊衝突事件。中天新聞網 ・ 5 小時前
矢志要讓藍天變綠地 陳素月宣布參選彰化縣長 力拚民進黨勝選
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】民進黨立委陳素月今（15）日在員林服務處前舉行造勢感恩會，正式宣布參 […]觀傳媒 ・ 1 天前
黑豹旗》武陵高中唯一女球員楊芷寓 未來希望當記錄員
武陵高中今天在中信盃黑豹旗32強賽面對穀保家商，雖然提前在4局以0：15被扣倒淘汰，仍寫下隊史在黑豹旗的最佳成績，陣中唯一女球員楊芷寓也在4局下登板，面對3名打者拿到1個出局數，開心地完成她在本屆的首次出賽。楊芷寓於0：13落後、兩人在壘時上場後援，面對首名打者帕蘇拉．塔基斯利尼安被擊出高飛犧牲打，自由時報 ・ 1 天前
台中親子活動充氣城堡突洩氣 1童右腳輕傷
（中央社記者趙麗妍台中16日電）「翔童樂馬戲團」親子活動昨天在台中安和公園登場，充氣城堡突然洩氣，孩童驚嚇哭嚎，民眾形容像是「絕命終結站」。協辦的立委廖偉翔說，1名孩子右腳輕傷，將加強管理。中央社 ・ 12 小時前
影/台中充氣城堡突坍塌釀1傷 家長嚇：如絕命終結站
台中西屯區安和公園昨(15日)舉辦「翔童樂馬戲團」大型親子活動，卻發生可怕意外，充氣城堡溜滑梯突然洩氣坍塌，當時多名孩童還在上面玩耍，家長嚇壞立刻抱孩子驚逃，其中有一名孩童右腳輕微擦傷。中天新聞網 ・ 7 小時前
蘇巧慧：參選市長 因她對新北有感情 (圖)
民進黨立委蘇巧慧（右）16日表示，她要選新北市長，是因為她對這座城市有感情，希望新北人民生活能更好。中央社 ・ 8 小時前
中市「翔童樂馬戲團」充氣城堡突消風 孩童驚嚇腳擦傷廠商道歉
「翔童樂馬戲團」大型親子活動昨晚在中市西屯區安和公園舉行，現場設有2層樓高的充氣城堡，過程中突然瞬間消風，有1名孩子右腳輕微擦傷，幸無大礙，廠商急忙道歉，表示電線被外力扯斷、插頭直接斷裂所致；活動協辦單位立委廖偉翔說，如果家長後續有任何疑慮、孩子有任何不舒服，都可以直接聯絡服務處，會全力協助。自由時報 ・ 6 小時前
台南議員第1選區恐減1席 婦女保障名額成必爭席次
台南市議員第1選區（大新營、大白河）民國111年藍綠席次2比3，另1席為無黨籍，國民黨議員張世賢選後在113年病故，樁腳被瓜分，一般推測國民黨將瞄準婦女保障名額推出女將，若採藍白合與台灣民眾黨共推婦女人選，對民進黨恐產生衝擊。中時新聞網 ・ 8 小時前
中醫嘉年華登場 蘇巧慧、劉和然強調傳承最重要
（中央社記者王鴻國新北16日電）中醫嘉年華今天在新北市板橋區登場，主辦單位以市長參選人介紹民進黨立委蘇巧慧，她表示，傳承最重要，一起為中醫藥發展努力；有參選市長呼聲的副市長劉和然說，要像中醫接棒傳承，市政才能順暢。中央社 ・ 8 小時前
沈伯洋嗆聲又翻車！羅智強霸氣打臉：腦袋有洞
綠委沈伯洋日前被大陸重慶公安局立案偵查，藍委羅智強今批評沈伯洋追殺陸配、自作自受，「你怎麼對待別人，就別怪別人怎麼對待你！」等言論。對此，沈伯洋則反批，羅智強水準到了史無前例的低，最可悲的是價值觀，「這種立委才是真正國安風險」。對於沈伯洋的回應，羅智強也強硬回擊。中天新聞網 ・ 7 小時前
孫生女友深夜崩潰發文！連發6篇文「怒喊被騙、累了」 嘆：為什麼綠茶很多
（記者張芸瑄／綜合報導）藝人孫生先前因性騷擾爭議備受矚目，如今女友多芬（Dofin）的一舉一動也引發關注。近日 […]引新聞 ・ 1 天前
「超級吸票機」高嘉瑜若回鍋...綠議員剉咧等？何孟樺：受波及的才反應激烈
民進黨前立委高嘉瑜日前表態「不缺席2026」，傳是要重回台北內湖南港選議員。對此，藍議員稱高是超級吸票機，綠營小雞嚇得瑟瑟發抖。綠議員何孟樺引莊子的話說，高嘉瑜就是一條大魚，自然會掀起大浪，被波及的人，當然會反應激烈。太報 ・ 7 小時前
明確政府撥補勞保 立院明排審
勞保收支逆差預估明年將首度突破千億元大關，儘管政府連續6年撥補勞保基金總計3870億元，但根據精算報告，破產年限僅延後至民國120年。為確保勞工權益，多位藍委提案修正《勞工保險條例》，將勞保撥補法制化。立法院衛環委員會將於17日排審，由於立法院本會期預計明年元月休會，衛環委員會召委廖偉翔強調，國民黨和民眾黨團已達成高度共識，全力支持「政府負最終支付責任入法」，目標在本會期完成三讀。中時新聞網 ・ 17 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
冬盟》對1位台灣隊火球男沒輒⋯ 日本監督透露打爆台灣奪冠秘話
日本社會人隊監督川口朋保今年9月亞錦賽率隊以11：0打爆台灣隊，勇奪2連霸，但川口仍看見台灣隊和南韓隊有不少好投手，直言明年在名古屋舉辦的亞運不好打，「要怎麼樣從台韓手中得分，有點煩惱⋯」亞錦賽台灣隊在超級循環賽推派張峻瑋大戰日本社會人，他繳出4局無失分，可惜退場後球隊遭逆轉，最終以2：3輸日本社會自由時報 ・ 6 小時前